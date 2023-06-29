Второй сезон сериала "Песочный человек" начали снимать

В Великобритании начали снимать второй сезон сериала "Песочный человек", сообщает Daily Mail. Это произошло, несмотря на то что, по словам автора одноименного комикса Нил Гейман, что проект временно приостановили из-за забастовки сценаристов в США.

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На фотографиях, которые опубликовало издание, изображен Том Старридж в образе Морфея. Кроме него, на изображениях видно персонажа, который не появлялся в первом сезоне.

Первый сезон "Песочного человека" вышел в августе прошлого года. Проект высоко оценили и критики, и зрители. Во втором сезоне планируется поднять планку еще выше, а также ввести новых героев.