Второй сезон сериала "Песочный человек" начали снимать
В Великобритании начали снимать второй сезон сериала "Песочный человек", сообщает Daily Mail. Это произошло, несмотря на то что, по словам автора одноименного комикса Нил Гейман, что проект временно приостановили из-за забастовки сценаристов в США.
На фотографиях, которые опубликовало издание, изображен Том Старридж в образе Морфея. Кроме него, на изображениях видно персонажа, который не появлялся в первом сезоне.
Первый сезон "Песочного человека" вышел в августе прошлого года. Проект высоко оценили и критики, и зрители. Во втором сезоне планируется поднять планку еще выше, а также ввести новых героев.
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