Вышла первая половина третьего сезона «Ведьмака»

Сегодня на Netflix состоялась премьера первой половины третьего сезона сериала «Ведьмак». Для просмотра доступно пять первых серий, оставшиеся три эпизода выйдут позже.

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Третий сезон «Ведьмака» станет для всего сериала очень важным как в плане сюжета и развития персонажей, так и поворотным: после третьего сезона роль Геральта на себя возьмёт Лиам Хемсворт. Актёр, кстати, уже активно готовится к роли.

Креативный продюсер «Ведьмака» Стив Гоб говорил, что решение разделить сезон на две части было принято в том числе из-за успешного подобного опыта с сериалом «Очень странные дела». По мнению Гоба, разделение сезона на части приводит к повышению его качества и дополнительным обсуждениям.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.