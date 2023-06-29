Хван Дон-хек, который создал сериал "Игра в кальмара", получил от 30 тысяч до 150 тысяч долларов до съемок, при том что онлайн-кинотеатру Netflix шоу принесло около 900 миллионов долларов. Об этом пишет Los Angeles Times.

Корейский автор заключил с Netflix контракт, который не учитывал, что шоу может иметь огромный успех. Когда он подписывал договор, то был у черты бедности, жил с родителями и продал ноутбук, чтобы получить хоть сколько-то денег.

Сначала он чувствовал эйфорию в связи с тем, что огромное количество людей по всему миру посмотрит сериал. Сейчас понимает, что успех "Игры в кальмара" ничего ему не приносит.

По сведениям Los Angeles Times, гонорар за первый сезон Хван Дон-хек получил еще до начала съемок. Сколько ему выплатят за второй сезон, неизвестно, но новые эпизоды сериала начнут снимать в ближайшее время.