Вышел десятый эпизод сериала «Укрытие»

30 июня на Apple TV+ состоялся выход десятого эпизода сериала «Укрытие» , основанного на книгах из серии «Бункер» американского писатели Хью Хауи. Последняя серия первого сезона ответила на некоторые вопросы зрителей, при этом поставив перед ними совершенно новые загадки.

Тем временем Apple уже продлила сериал на второй сезон, однако у него пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, продолжение зрители увидят не раньше второй половины 2024 года.