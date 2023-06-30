Сериал «Другие двое» закончится третьим сезоном

Поклонники не увидят четвёртый сезон телесериала «Другие двое». Его создатели Крис Келли и Сара Шнайдер «всегда знали», что история Брука и Кэри Дубеков завершится третьим сезоном. Об этом сообщили они сами.

Дебютировав на канале Comedy Central в 2019-м перед переездом на HBO Max (сейчас просто Max), проект является язвительной сатирой на Голливуд и показывает развращающую природу славы. Главные роли исполнили Хелен Йорк и Дрю Тервер. Они предстали на экране разочаровавшимися миллениалами-родственниками Брук и Кэри, которые пытаются обрести себя в Нью-Йорке после того, как их 15-летний брат стал популярным певцом в стиле Джастина Бибера, а мать – телеведущей дневного шоу.