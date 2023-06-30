Самые любимые пары турецких сериалов

Турецкие сериалы стали настоящим хитом последних лет. А главные герои некоторых новелл покорили сердца поклонников. Их взаимодействие на экране смотрелось так гармонично, что многие зрители были уверены: любовь перетекла со страниц сценария и в реальную жизнь актеров.

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Маджит и Нериман («Два лица Стамбула»)

Эти актеры так потрясающе смотрелись вместе, что зрители тут же решили: между ними точно что-то есть. И не ошиблись! Неслихан Атагюль и Кадир Догулу действительно вскоре после начала съемок почувствовали, что их тянет друг к другу. Так история из экранной перетекла в реальную жизнь. Позже артисты снова оказались в совместном проекте «Черная любовь». Но на этот раз Неслихан играла возлюбленную другого исполнителя. По слухам, Кадир сходил с ума от ревности.

Кямрян и Фериде («Королек птичка певчая»)

Кадр из сериала

В сериале актеры сыграли запретную любовь: по сюжету Фериде влюбляется в двоюродного брата и оказывается в эпицентре настоящего скандала, ведь ее чувства, как выяснилось, взаимны. На съемках «Королька» исполнители главных ролей приглянулись друг другу, но были несвободны. Лишь через пару лет актеры встретились снова и больше не расставались.

Джан и Санем («Ранняя пташка»)

Кадр из сериала

Демет Оздемир и Джан Яман — исполнители главных ролей покорили сердца зрителей достоверной игрой. В их страсть поверили даже настоящие скептики. Впрочем, актеры уверяли, что между ними не было ничего, кроме дружбы. Зато роль принесла артисту престижную турецкую награду и сделала его звездой первой величины.

Аяз и Ойкю («Вишневый сезон»)

Кадр из сериала