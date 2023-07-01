Давайн Джой Рэндольф: HBO очень довольна сериалом «Кумир»

Актриса Давайн Джой Рэндольф, которая в сериале «Идол» сыграла одну из центральных ролей, рассказала, что HBO в целом довольна шоу. По её словам, продюсеры даже хотели выпустить второй сезон.

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Я думаю, что все хотят, чтобы был второй сезон. Этот сериал никогда не планировался как ограниченный проект. Руководство HBO было им очень довольно.

При этом по факту HBO отменил продолжение «Идола». Премьера финальной серии шоу состоится в это воскресенье, 2 июля. Просмотры сериала начали заметно проседать ещё на второй серии.