Сериал «Псы резервации» закончится на третьем сезоне

Подростковая драмеди «Псы резервации» завершится на третьем сезоне. Об этом сообщил создатель сериала Стерлин Хэрджо на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), его слова приводит издание The Hollywood Reporter.

Хэрджо назвал решение закончить шоу правильным с творческой точки зрения.

«Я всегда знал, каким будет конец истории, я просто не знал, когда он наступит. Пока мы продолжали рассказывать истории и писать сценарии в этом сезоне, продюсерам, Тайке [Вайтити] и мне стало понятно, что финал третьего сезона — идеальный финал сериала», — отметил автор шоу.

Премьера десятисерийного третьего сезона состоится на стриминговом сервисе Hulu 2 августа.

«Псы резервации» — подростковая комедийная драма, придуманная Хэрджо в соавторстве с Тайкой Ватити, режиссером фильмов «Реальные упыри» (или «Чем мы заняты в тени»), «Кролик Джоджо» и «Тор: Рагнарек». В центре сюжета — группа ребят, живущих в резервации коренных американцев в штате Оклахома. После смерти одного из подростков остальные решают во чтобы то ни стало заработать денег (в том числе незаконными методами), чтобы уехать из своего захолустья и перебраться в солнечную Калифорнию.