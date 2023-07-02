Как родилась культовая фраза прапорщика Шматко из сериала «Солдаты»

Для многих из тех, кому сейчас 20-30 лет, "Солдаты" были любимым сериалом детства. Многие выражения героев киноленты стали культовыми и не забыты до сих пор.

«Где моя совесть, Данилюк? Она хранится в сухом и прохладном месте — где-то на глубине души»; «Умом ты можешь не блистать, а сапогом блестеть обязан!»; «Блин, Данилыч, ты в моде разбираешься, как Юдашкин в уставе!»; «Крыса ты, блин, тыловая!» - вот лишь немногие из ярких фраз Шматко.

Интересно, что в сценарии этой реплики не было. Данные слова - чистая импровизация самого Маклакова. Дело в том, что еще в начале съемочного процесса актер неудачно прикурил сигарету, в результате он обжег пальцы и гневно выругался именно этими словами. Режиссер решил не только не убирать данный кадр, но и сделать его одной из главных фишек сериала.