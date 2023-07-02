Как родилась культовая фраза прапорщика Шматко из сериала «Солдаты»
Для многих из тех, кому сейчас 20-30 лет, "Солдаты" были любимым сериалом детства. Многие выражения героев киноленты стали культовыми и не забыты до сих пор.
Одним из самых "плодовитых" на яркие фразочки стал прапорщик Шматко, роль которого сыграл Алексей Маклаков. Портал Sport24 вспомнил некоторые выражения культового киногероя.
«Где моя совесть, Данилюк? Она хранится в сухом и прохладном месте — где-то на глубине души»; «Умом ты можешь не блистать, а сапогом блестеть обязан!»; «Блин, Данилыч, ты в моде разбираешься, как Юдашкин в уставе!»; «Крыса ты, блин, тыловая!» - вот лишь немногие из ярких фраз Шматко.
Визитной карточкой Шматко стала фраза, обращенная к персонажу Ивана Моховикова: "Соколов, е-мое!".
Интересно, что в сценарии этой реплики не было. Данные слова - чистая импровизация самого Маклакова. Дело в том, что еще в начале съемочного процесса актер неудачно прикурил сигарету, в результате он обжег пальцы и гневно выругался именно этими словами. Режиссер решил не только не убирать данный кадр, но и сделать его одной из главных фишек сериала.