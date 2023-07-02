В Москве стартовали съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
Проект объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами, а действие развернется спустя 20 лет после событий последнего фильма главной сказки страны. Режиссером сериала выступит Антон Маслов, отвечавший за первый сезон проекта START «Вампиры средней полосы».
По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
Сериал снимается при поддержке «Института развития интернета» (АНО «ИРИ»). К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров и другие. Александр Лыков исполнит роль Соловья-разбойника, Татьяна Догилева — Зеркальца, Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, а Александра Урсуляк — повзрослевшую Василису. К актерскому составу также присоединятся Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, а дочерей Ивана и Василисы сыграют Эвелина Мазурина и Арина Рожкова.
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