«Благие знамения», «Пищеблок», «Футурама», «Twisted Metal» и еще 15 сериалов июля

Новые приключения ангелов и демонов из «Благих знамений» и вампиров из «Пищеблока» (а еще из «Чем мы заняты в тени»), возвращение «Футурамы» и «Харли Квинн», адаптация серии игр «Twisted Metal» со звездой Marvel Энтони Маки, экранизация мистического бестселлера «Там, где цветет полынь», детективный триллер Стивена Содерберга с Зази Битц и Клэр Дэйнс, прощание Генри Кавилла с «Ведьмаком» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.

«Там, где цветет полынь» — 1 сезон

Экранизация фэнтезийного романа Ольги Птицевой о девушке, которая после страшной трагедии начинает предвидеть чужую смерть. В попытках избавиться от этого дара (или проклятия) героиня сталкивается с потусторонними силами.

«Линкольн для адвоката» («The Lincoln Lawyer») — 2 сезон (1 часть)

Второй выпуск адаптации цикла Майкла Коннели с Мануэлем Гарсией Рульфо и Нив Кэмпбелл в главных ролях — про адвоката, который разъезжает на люксовом автомобиле. По имеющимся данным, основой новых эпизодов стала четвертая книга серии «Пятый свидетель».

«Пищеблок» — 2 сезон

Продолжение экранизации фэнтези-хоррор-романа Алексея Иванова «Пищеблок» о вампирах в советском пионерлагере. Действие сиквела (снятого уже без литературной основы) развернется осенью 1983 года и расскажет о новой жизни Валерки Лагунова.

«Чудотворцы» («Miracle Workers») — 4 сезон: «Конец света» («End Times»)

После небесной канцелярии, страдающего средневековья и дикого Дикого Запада комедийная антология с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми переезжает в ядерный постапокалипсис в духе «Безумного Макса».

«Вечеринка» («The Afterparty») — 2 сезон

Продолжение комедийного детектива от авторов «Мачо и ботана», «Лего. Фильма» и «Человека-паука: Через вселенные» Кристофера Миллера и Фила Лорда. В новых сериях детективша в исполнении Тиффани Хэддиш будет расследовать убийство на свадьбе.

«Замкнутый круг» («Full Circle») — мини-сериал

Детективный триллер Стивена Содерберга про расследование неудачного похищения, которое вскрывает давние секреты, связывающие представителей различных культур современного Нью-Йорка. В главных ролях снялись Зази Битц («Атланта»), Клэр Дэйнс («Ромео + Джульетта», «Родина») и Тимоти Олифант («Дедвуд», «Дейзи Джонс и The Six»), а сценаристом выступил Эд Соломон, до этого уже сотрудничавший с Содербергом над неонуарным триллером «Без резких движений».

«Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — 5 сезон

Продолжение многосерийного спин-оффа вампирской мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента — о шайке упырей, проживающей в Нью-Йорке.

«Основание» («Foundation») — 2 сезон

Новые серии научной фантастики по мотивам цикла Айзека Азимова, посвященного деятельности организации, которая с помощью науки «психоистории» пытается спасти человечество в преддверии многовековой эпохи упадка. Действие второго сезона шоу со звездой «Чернобыля» Джаредом Харрисом и Ли Пейсом (трилогия «Хоббит») в главных ролях разворачивается спустя столетие после финала первого. Само существование «психоистории» оказывается под вопросом, а Основание вступает в свою «религиозную» фазу, что приводит к войне с Галактической Империей.

«Этим летом я стала красивой» («The Summer I Turned Pretty») — 2 сезон

Продолжение экранизации трилогии писательницы Дженни Хан (по другому ее циклу «Всем парням, которых я любила» популярную серию фильмов снял стриминг Netflix) о девушке, которая во время летних каникул встречается со своими друзьями детства — и оказывается в центре любовного треугольника.

«Правосудие: Первобытный город» («Justified: City Primeval») — мини-сериал

Камбэк криминальной неовестерн-драмы «Правосудие» по романам Элмора Леонарда: Тимоти Олифант возвращается к роли маршала США Рейлана Гивенса, который успел переехать из Кентукки в Майями, где помогает растить дочь, однако теперь обнаруживает себя в Детройте — в погоне за очередным преступником.

«Кокетка» («Minx») — 2 сезон

Второй выпуск (спасенного от закрытия на HBO Max) шоу про один из первых эротических журналов для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х.

«Спецназ: Львица» («Special Ops: Lioness») — 1 сезон

Шпионский триллер от автора «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана, где морпехине поручают втереться в доверие к дочери предполагаемого террориста, за которым следит ЦРУ. В главной роли — Зои Салдана, также в проекте снялись Морган Фримен и Николь Кидман.

«Футурама» («Futurama») — 8 сезон (1 часть)

Возрождение культового научно-фантастического ситкома от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга о доставщике пиццы, который проводит в криосне 1000 лет и просыпается в 2099 году. Всего запланировано 20 новых эпизодов, сейчас выйдет только первая половина, остальные — позднее.

«Twisted Metal» — 1 сезон

Адаптация серии видеоигр в жанре боевых гонок на выживание со звездой киновселенной Marvel Энтони Маки в главной роли. Он играет Джона Доу, болтливого молочника, страдающего амнезией, которому необходимо пересечь постапокалиптические пустоши и доставить загадочную посылку, чтобы остаться в живых. На пути ему встречаются как новые друзья, так и безжалостные мародеры верхом на смертоносных машинах.

«Ведьмак» («The Witcher») — 3 сезон (2 часть)

Финальные серии третьего выпуска экранизации фэнтези-цикла Анджея Сапковского про наемного охотника на монстров. Третий сезон стал последним для Генри Кавилла в качестве исполнителя главной роли, в следующих сериях его должен заменить Лиам Хемсворт.

«Харли Квинн» («Harley Quinn») — 4 сезон

Продолжение черно-комедийной анимационной супергероики о невероятной эмансипации Харли Квинн, бывшей девушки Джокера, которая встает на путь поиска себя.

«Благие знамения» («Good Omens») — 2 сезон

Сиквел экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана про ангела и демона (их по-прежнему играют Майкл Шин и Дэвид Теннант), которым настолько нравится жить на Земле, что они решают предотвратить стоящий в расписании апокалипсис. Как и в случае с «Пищеблоком», второй сезон снимался без книжного первоисточника — но в этом случае под полным контролем Геймана.

«Темные ветра» («Dark Winds») — 2 сезон

Второй выпуск неовестерн-психотриллера по книжному циклу Тони Хиллермана (а впоследствии его дочери Энн Хиллерман) про двух полицейских навахо (Зан Маккларнон из «Фарго» и Кайова Гордон из «Сумерек»), которые расследуют дела на Юго-Западе США 1970-х годов.

«Разрешите обратиться» — 1 сезон