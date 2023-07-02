$88.38+1.3596.02+0.91

«Благие знамения», «Пищеблок», «Футурама», «Twisted Metal» и еще 15 сериалов июля

Новые приключения ангелов и демонов из «Благих знамений» и вампиров из «Пищеблока» (а еще из «Чем мы заняты в тени»), возвращение «Футурамы» и «Харли Квинн», адаптация серии игр «Twisted Metal» со звездой Marvel Энтони Маки, экранизация мистического бестселлера «Там, где цветет полынь», детективный триллер Стивена Содерберга с Зази Битц и Клэр Дэйнс, прощание Генри Кавилла с «Ведьмаком» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.

«Благие знамения», «Пищеблок», «Футурама», «Twisted Metal» и еще 15 сериалов июля
© Газета.Ru

«Там, где цветет полынь» — 1 сезон

Видео дня

Экранизация фэнтезийного романа Ольги Птицевой о девушке, которая после страшной трагедии начинает предвидеть чужую смерть. В попытках избавиться от этого дара (или проклятия) героиня сталкивается с потусторонними силами.

«Линкольн для адвоката» («The Lincoln Lawyer») — 2 сезон (1 часть)

Второй выпуск адаптации цикла Майкла Коннели с Мануэлем Гарсией Рульфо и Нив Кэмпбелл в главных ролях — про адвоката, который разъезжает на люксовом автомобиле. По имеющимся данным, основой новых эпизодов стала четвертая книга серии «Пятый свидетель».

«Пищеблок» — 2 сезон

Продолжение экранизации фэнтези-хоррор-романа Алексея Иванова «Пищеблок» о вампирах в советском пионерлагере. Действие сиквела (снятого уже без литературной основы) развернется осенью 1983 года и расскажет о новой жизни Валерки Лагунова.

«Чудотворцы» («Miracle Workers») — 4 сезон: «Конец света» («End Times»)

После небесной канцелярии, страдающего средневековья и дикого Дикого Запада комедийная антология с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми переезжает в ядерный постапокалипсис в духе «Безумного Макса».

«Вечеринка» («The Afterparty») — 2 сезон

Продолжение комедийного детектива от авторов «Мачо и ботана», «Лего. Фильма» и «Человека-паука: Через вселенные» Кристофера Миллера и Фила Лорда. В новых сериях детективша в исполнении Тиффани Хэддиш будет расследовать убийство на свадьбе.

«Замкнутый круг» («Full Circle») — мини-сериал

Детективный триллер Стивена Содерберга про расследование неудачного похищения, которое вскрывает давние секреты, связывающие представителей различных культур современного Нью-Йорка. В главных ролях снялись Зази Битц («Атланта»), Клэр Дэйнс («Ромео + Джульетта», «Родина») и Тимоти Олифант («Дедвуд», «Дейзи Джонс и The Six»), а сценаристом выступил Эд Соломон, до этого уже сотрудничавший с Содербергом над неонуарным триллером «Без резких движений».

«Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — 5 сезон

Продолжение многосерийного спин-оффа вампирской мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента — о шайке упырей, проживающей в Нью-Йорке.

«Основание» («Foundation») — 2 сезон

Новые серии научной фантастики по мотивам цикла Айзека Азимова, посвященного деятельности организации, которая с помощью науки «психоистории» пытается спасти человечество в преддверии многовековой эпохи упадка. Действие второго сезона шоу со звездой «Чернобыля» Джаредом Харрисом и Ли Пейсом (трилогия «Хоббит») в главных ролях разворачивается спустя столетие после финала первого. Само существование «психоистории» оказывается под вопросом, а Основание вступает в свою «религиозную» фазу, что приводит к войне с Галактической Империей.

«Этим летом я стала красивой» («The Summer I Turned Pretty») — 2 сезон

Продолжение экранизации трилогии писательницы Дженни Хан (по другому ее циклу «Всем парням, которых я любила» популярную серию фильмов снял стриминг Netflix) о девушке, которая во время летних каникул встречается со своими друзьями детства — и оказывается в центре любовного треугольника.

«Правосудие: Первобытный город» («Justified: City Primeval») — мини-сериал

Камбэк криминальной неовестерн-драмы «Правосудие» по романам Элмора Леонарда: Тимоти Олифант возвращается к роли маршала США Рейлана Гивенса, который успел переехать из Кентукки в Майями, где помогает растить дочь, однако теперь обнаруживает себя в Детройте — в погоне за очередным преступником.

«Кокетка» («Minx») — 2 сезон

Второй выпуск (спасенного от закрытия на HBO Max) шоу про один из первых эротических журналов для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х.

«Спецназ: Львица» («Special Ops: Lioness») — 1 сезон

Шпионский триллер от автора «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана, где морпехине поручают втереться в доверие к дочери предполагаемого террориста, за которым следит ЦРУ. В главной роли — Зои Салдана, также в проекте снялись Морган Фримен и Николь Кидман.

«Футурама» («Futurama») — 8 сезон (1 часть)

Возрождение культового научно-фантастического ситкома от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга о доставщике пиццы, который проводит в криосне 1000 лет и просыпается в 2099 году. Всего запланировано 20 новых эпизодов, сейчас выйдет только первая половина, остальные — позднее.

«Twisted Metal» — 1 сезон

Адаптация серии видеоигр в жанре боевых гонок на выживание со звездой киновселенной Marvel Энтони Маки в главной роли. Он играет Джона Доу, болтливого молочника, страдающего амнезией, которому необходимо пересечь постапокалиптические пустоши и доставить загадочную посылку, чтобы остаться в живых. На пути ему встречаются как новые друзья, так и безжалостные мародеры верхом на смертоносных машинах.

«Ведьмак» («The Witcher») — 3 сезон (2 часть)

Финальные серии третьего выпуска экранизации фэнтези-цикла Анджея Сапковского про наемного охотника на монстров. Третий сезон стал последним для Генри Кавилла в качестве исполнителя главной роли, в следующих сериях его должен заменить Лиам Хемсворт.

«Харли Квинн» («Harley Quinn») — 4 сезон

Продолжение черно-комедийной анимационной супергероики о невероятной эмансипации Харли Квинн, бывшей девушки Джокера, которая встает на путь поиска себя.

«Благие знамения» («Good Omens») — 2 сезон

Сиквел экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана про ангела и демона (их по-прежнему играют Майкл Шин и Дэвид Теннант), которым настолько нравится жить на Земле, что они решают предотвратить стоящий в расписании апокалипсис. Как и в случае с «Пищеблоком», второй сезон снимался без книжного первоисточника — но в этом случае под полным контролем Геймана.

«Темные ветра» («Dark Winds») — 2 сезон

Второй выпуск неовестерн-психотриллера по книжному циклу Тони Хиллермана (а впоследствии его дочери Энн Хиллерман) про двух полицейских навахо (Зан Маккларнон из «Фарго» и Кайова Гордон из «Сумерек»), которые расследуют дела на Юго-Западе США 1970-х годов.

«Разрешите обратиться» — 1 сезон

Супергеройский комедийный экшен — буквально про оборотня в погонах: нерешительного оперуполномоченного Гошу Котова кусает странная собака, после чего он становится человеком-волком и начинает бороться с преступностью уже другими методами (и, разумеется, узнает все про большую силу и большую ответственность).

Сериалы, Линкольн для адвоката, Правосудие, Конец света, Замкнутый круг, Ромео + Джульетта, Безумный Макс, Мачо и ботан, Чернобыль, Футурама, Симпсоны, Чудотворец, Фарго, Родина, Вечеринка, Мануэль Гарсия, Энтони Маки, Нив Кэмпбелл, Стив Бушеми, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Генри Кавилл, Дэвид Теннант, Мэтт Грейнинг, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Джон Доу, Лиам Хемсворт, Майкл Шин, Нил Гейман, Джаред Харрис, Стивен Содерберг, Николь Кидман, Морган Фримен, Клэр Дэйнс, Алексей Иванов, Айзек Азимов, Дэниэл Рэдклифф, Netflix, ЦРУ
Газета.Ru: главные новости