Стартовали съемки второго сезона сериала «Укрытие»

30 июня на Apple TV+ завершился первый сезон «Укрытия» — научно-фантастического сериала, снятого по книгам американского писателя Хью Хауи. Шоу стало большим успехом для Apple : его продлили на второй сезон ещё до окончания первого.

Судя по всему, в Apple действительно верили в успех шоу, потому что съёмки продолжения уже стартовали. Об этом рассказала Ребекка Фергюсон, исполняющая главную роль в сериале. Она пока не знает, сколько они продлятся и когда состоится премьера второго сезона. Возможно, это произойдёт уже осенью 2024 года. При этом девушка отмечает, что впереди её ждёт как минимум два-три года, которые она посвятит сериалу.