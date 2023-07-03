Съемки спин-оффа сериала "Ведьмак" завершились вдвое быстрее

Спин-офф сериала Netflix "Ведьмак", посвященный банде "Крысы", сняли в два раза быстрее, чем планировали. Об этом пишет издание Redanian Intelligence.

Восемь серий проекта планировали снимать с апреля по сентябрь. Тем не менее производство закончилось через два месяца после начала.

В Redanian Intelligence предположили, что короткий срок работы связан с тем, что количество эпизодов уменьшили до трех или четырех. Допускается, что проект в итоге будет даже полнометражным фильмом.