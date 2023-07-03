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Съемки спин-оффа сериала "Ведьмак" завершились вдвое быстрее

Спин-офф сериала Netflix "Ведьмак", посвященный банде "Крысы", сняли в два раза быстрее, чем планировали. Об этом пишет издание Redanian Intelligence.

Восемь серий проекта планировали снимать с апреля по сентябрь. Тем не менее производство закончилось через два месяца после начала.

В Redanian Intelligence предположили, что короткий срок работы связан с тем, что количество эпизодов уменьшили до трех или четырех. Допускается, что проект в итоге будет даже полнометражным фильмом.

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Спин-офф о "Крысах" выпустят между третьим и четвертым сезонами сериала "Ведьмак". В проекте задействованы Кристелл Элвин, Фабиан МакКаллум, Эгги Адамс, Дольф Лундгрен.

Ранее критики оценили третий сезон сериала "Ведьмак".

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