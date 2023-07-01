Критики оценили третий сезон сериала "Ведьмак"
Первую половину третьего сезона сериала "Ведьмак" получила гораздо более низкие оценки, чем предыдущие два. Об этом сообщает "Чемпионат".
На агрегаторе iMDB серии первого сезона получили в среднем 8 баллов или оценку, близкую к этой. Аналогичная ситуация со вторым сезоном. У первых пяти серий нового сезона средний балл не достигает 8. Последний на данный момент эпизод получил чуть больше 6 баллов, а хуже всего за всю историю проекта оценили четвертую серию: ей поставили 5,9 балла.
На сайте Rotten Tomatoes третий сезон "Ведьмака" получил низкую оценку свежести — 49%, хотя критики дали сериалу 86%.
Рамблер: главные новости