Критики оценили третий сезон сериала "Ведьмак"

Первую половину третьего сезона сериала "Ведьмак" получила гораздо более низкие оценки, чем предыдущие два. Об этом сообщает "Чемпионат" .

На агрегаторе iMDB серии первого сезона получили в среднем 8 баллов или оценку, близкую к этой. Аналогичная ситуация со вторым сезоном. У первых пяти серий нового сезона средний балл не достигает 8. Последний на данный момент эпизод получил чуть больше 6 баллов, а хуже всего за всю историю проекта оценили четвертую серию: ей поставили 5,9 балла.