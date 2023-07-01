$88.38+1.3596.02+0.91

Критики оценили третий сезон сериала "Ведьмак"

Первую половину третьего сезона сериала "Ведьмак" получила гораздо более низкие оценки, чем предыдущие два. Об этом сообщает "Чемпионат".

Критики оценили третий сезон сериала "Ведьмак"
© Кадр из сериала "Ведьмак"

На агрегаторе iMDB серии первого сезона получили в среднем 8 баллов или оценку, близкую к этой. Аналогичная ситуация со вторым сезоном. У первых пяти серий нового сезона средний балл не достигает 8. Последний на данный момент эпизод получил чуть больше 6 баллов, а хуже всего за всю историю проекта оценили четвертую серию: ей поставили 5,9 балла.

На сайте Rotten Tomatoes третий сезон "Ведьмака" получил низкую оценку свежести — 49%, хотя критики дали сериалу 86%.

Режиссер Мартин Кэмпбелл объяснил, почему Генри Кавилл не стал Джеймсом Бондом

Ранее Гай Ричи закончил снимать новый фильм с Генри Кавиллом.

Рамблер: главные новости