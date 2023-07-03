Приостановлено производство третьего сезона «Белого лотоса»

Третий сезон сериала «Белый лотос» отложен из-за забастовки Гильдии сценаристов Голливуда. Об этом пишет NME.

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Актер Том Холландер, сыгравший британского эмигранта Квентина во втором сезоне сериала, подтвердил, что действие новых эпизодов будет происходить в Азии и что производство «на паузе». По словам Холландера, создатель сериала Майк Уайт приостановил производство проекта, потому что не хочет, чтобы его исключили из Гильдии сценаристов.

Съемки новых серий могут пройти в одном из отелей сети Four Seasons, которые расположены в городах Бангкок, Чиангмай и Косамуй, а также на территории Золотого треугольника.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях.