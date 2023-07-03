Третий сезон «Белого лотоса» отложили из-за забастовки сценаристов США

Об этом рассказал актёр Том Холландер. По его словам, у авторов уже есть на руках готовый сценарий, однако они всё равно не могут приступить к съёмкам, потому что в случае чего продюсеры не смогут вносить изменения в сценарий. При этом артист подтвердил, что события третьего сезона развернутся в Таиланде.