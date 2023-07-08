3 сериала, похожие на "Ведьмака"

Сериал "Ведьмак" запомнился зрителям магией, эпичными битвами и борьбой с чудовищами. Главные герои участвуют в политических играх и войнах королевств, разгадывают страшные пророчества и влияют на судьбу мира.

© Кадр из сериала "Викинги"

В конце июня состоялась премьера первых пяти серий нового сезона. Пока вы ждете вторую половину, "Рамблер" делится подборкой сериалов со схожей атмосферой.

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"Зена — королева воинов" (1995-2001)

Кадр из сериала "Зена — королева воинов"

В центре сюжета — приключения воительницы Зены и ее напарницы Габриэль. В прошлом Зена потеряла брата, и это событие ожесточило героиню настолько, что она стала безжалостной убийцей. Ее армия сжигала и грабила деревни. Однако после встречи с Габриэль она решает перейти на сторону добра, чтобы бороться с опасными богами и защищать нуждающихся.

На протяжении всей истории Зена не только побеждает мифических существ, но и пытается искупить грехи. Сериал является спин-оффом "Удивительных странствий Геракла", однако стал более успешным и популярным.

Количество сезонов: 6

"Викинги" (2013-2020)

Викинг Рагнар Лодброк живет в поселении Каттегат с двумя детьми и женой — великой воительницей Лагертой. Рагнар бросает вызов местному правителю — ярлу Харальдсону, предлагая ему прекратить совершать набеги на восточные земли и посмотреть в сторону неизведанного запада. Яр считает, что это дело слишком рискованное, а потому отказывает в помощи и не дает свои корабли.

Но Рагнар решает идти наперекор Харальдсону: он собирает команду верных воинов и отправляется на запад. Так сериал превращается в эпическую историю о королевских войнах, в которых Рагнар становится одной из ключевых фигур.

Количество сезонов: 6

"Игра престолов" (2011-2019)

Король вымышленного государства Семь Королевств Роберт Баратеон теряет своего верного помощника. Он приезжает на Север к старому другу Эддарду Старку, чтобы предложить ему новую должность. Так Эддард попадает во дворец, где ведутся опасные политические игры. Тем временем принцесса Дейенерис, чей павший род когда-то правил Семью Королевствами, собирается доказать свое право на трон.

Одновременно с этим на континенте заканчивается лето, которое длилось почти 10 лет. Скоро наступит зима, не сулящая ничего хорошего.