3 сериала, похожие на "Ведьмака"
Сериал "Ведьмак" запомнился зрителям магией, эпичными битвами и борьбой с чудовищами. Главные герои участвуют в политических играх и войнах королевств, разгадывают страшные пророчества и влияют на судьбу мира.
В конце июня состоялась премьера первых пяти серий нового сезона. Пока вы ждете вторую половину, "Рамблер" делится подборкой сериалов со схожей атмосферой.
"Зена — королева воинов" (1995-2001)
В центре сюжета — приключения воительницы Зены и ее напарницы Габриэль. В прошлом Зена потеряла брата, и это событие ожесточило героиню настолько, что она стала безжалостной убийцей. Ее армия сжигала и грабила деревни. Однако после встречи с Габриэль она решает перейти на сторону добра, чтобы бороться с опасными богами и защищать нуждающихся.
На протяжении всей истории Зена не только побеждает мифических существ, но и пытается искупить грехи. Сериал является спин-оффом "Удивительных странствий Геракла", однако стал более успешным и популярным.
Количество сезонов: 6
"Викинги" (2013-2020)
Викинг Рагнар Лодброк живет в поселении Каттегат с двумя детьми и женой — великой воительницей Лагертой. Рагнар бросает вызов местному правителю — ярлу Харальдсону, предлагая ему прекратить совершать набеги на восточные земли и посмотреть в сторону неизведанного запада. Яр считает, что это дело слишком рискованное, а потому отказывает в помощи и не дает свои корабли.
Но Рагнар решает идти наперекор Харальдсону: он собирает команду верных воинов и отправляется на запад. Так сериал превращается в эпическую историю о королевских войнах, в которых Рагнар становится одной из ключевых фигур.
Количество сезонов: 6
"Игра престолов" (2011-2019)
Король вымышленного государства Семь Королевств Роберт Баратеон теряет своего верного помощника. Он приезжает на Север к старому другу Эддарду Старку, чтобы предложить ему новую должность. Так Эддард попадает во дворец, где ведутся опасные политические игры. Тем временем принцесса Дейенерис, чей павший род когда-то правил Семью Королевствами, собирается доказать свое право на трон.
Одновременно с этим на континенте заканчивается лето, которое длилось почти 10 лет. Скоро наступит зима, не сулящая ничего хорошего.
Количество сезонов: 8