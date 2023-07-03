Какой будет новая Лара Крофт в кино

«Экшн высоких ставок привлекает меня, и про мужчин, и про женщин. Мне нравится его ритм и возможность написать женский персонаж в таком мире. Я знаю, что Лару будут интерпретировать как «современную женщину», но моя работа — удивлять людей персонажами», — заинтриговала она.