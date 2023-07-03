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Фиби Уоллер-Бридж рассказала, какой будет новая Лара Крофт в кино

В новом интервью для издания New York Times звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, занимающаяся сценарием сериала о Ларе Крофт для Amazon, рассказала о том, какой предстанет героиня видеоигр Tomb Raider на экране.

Какой будет новая Лара Крофт в кино
© Газета.Ru

«Экшн высоких ставок привлекает меня, и про мужчин, и про женщин. Мне нравится его ритм и возможность написать женский персонаж в таком мире. Я знаю, что Лару будут интерпретировать как «современную женщину», но моя работа — удивлять людей персонажами», — заинтриговала она.

Уоллер-Бридж сравнила эту задачу с задачей написать сценарий для »Джеймса Бонда».

«Он же самый крутой парень на свете! И знаменитый мизогин! Мне не нужны мужчины и женщины идеального поведения. Мне нравятся немного опасные, особенно в том, что касается сексуальности», — говорит она.

До этого археолога и искательницу приключений Лару Крофт на экране сыграли Анджелина Джоли«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года и в «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» 2003 года) и Алисия Викандер в («Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года).

Представители Amazon уточняли, что готовят расширенную телевселенную по мотивам игры «Tomb Raider», которая потенциально, помимо сериала, может включать в себя новые фильмы.

В июне 2023 года Фиби Уоллер-Бридж подтвердила работу над сериальной версией игры Tomb Raider.

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