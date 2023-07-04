Третий сезон «Ведьмака» разочаровал фанатов

На Netflix вышел новый сезон сериала «Ведьмак» по фэнтези-саге Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. Судя по оценкам в сети, некогда главный хит стримингового сервиса, которому пророчили звание новой «Игры престолов», окончательно разочаровал зрителей. Почему возвращение «Ведьмака» провалилось, рассказывает «Лента.ру».

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После нападения монстров на крепость ведьмаков Каэр Морхен главные герои «Ведьмака» Геральт (Генри Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан) оказываются в бегах. За Цири охотятся, кажется, все силы Континента, да и существа за его пределами не дремлют. Йен берется обучать девушку магии, однако для полного раскрытия ее способностей нужно куда более систематическое образование. Поэтому Геральт нехотя соглашается отдать ее в Аретузу, школу чародейства на темерском острове Танедд.

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Континент тем временем оказывается на пороге большой войны. Вооруженные отряды скоя’таэлей примкнули к Нильфгаарду, намеревающемуся захватить Север. Мирные жители все чаще видят в небе Дикую Охоту, призраков из другого мира, предвещающих гибель и опустошение. Маги, некогда сохранявшие нейтралитет в распрях королей, пытаются объединиться, но среди них хватает предателей. Враг может таиться за любым поворотом — даже в темных коридорах Аретузы, где все не то, чем кажется. Грядет грандиозный конфликт, и Цириллу, несмотря на все усилия Геральта, затягивает в его эпицентр.

Новый сезон «Ведьмака» — точнее, половина сезона, трехсерийное продолжение которого выйдет в конце июля, — последний с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии

Актер решил покинуть проект еще после выхода второго сезона — несмотря на то, что их запланировано пять. В двух следующих заглавного персонажа сыграет австралиец Лиам Хемсворт, брат звезды «Тора» Криса Хемсворта, известный по участию в «Голодных играх». Впрочем, и самому ведьмаку недолго оставаться главным героем сериала: в продолжении больше внимания уделят Цири, а Геральт и Йен отойдут на второй план.

Этот ход шоураннеров логичен: Цири — не самая популярная, но самая интересная героиня повестей Сапковского. В отличие от закостенелого столетнего ведьмака ей в первоисточнике довелось и взрослеть, и грубеть, и переживать подлинные перемены. Сериал, впрочем, на протяжении двух сезонов выводил главным героем персонажа Кавилла. Именно он фактически закрепил за собой образ современного киношного Белого Волка — а значит, с его уходом можно подвести и промежуточные итоги самого «Ведьмака». Выглядят они неутешительными — похоже, с потерей голливудской звезды «Ведьмак» утратит и свое главное преимущество, хоть немного возвышавшее его над массой второсортных фэнтезийных драм.

Еще до выхода сериала шоураннерка Лорен Шмидт Хиссрич делилась планами создать «фэнтези для взрослых», главным мотивом которого станет история семьи, которой становятся Геральт, Йен и Цири. Семьи неблагополучной, пережившей немало горя и лишений, но при этом любящей и пытающейся вместе преодолеть бесчисленные невзгоды.

Если убрать из сериала фэнтезийные элементы, магию, сюжет, насилие и секс, у нас все равно останутся три персонажа, представляющих собой сломанную, разъединенную семью. Они нуждаются друг в друге несмотря на то, что не хотят этого признавать. Именно их история мне интереснее всего

Лорен Шмидт Хиссрич

шоураннер сериала «Ведьмак»

Реализовать эту концепцию Хиссрич, впрочем, не удалось ни в первом сезоне, ни во втором. Дебютные серии представляли собой сборник эпизодов из жизни Геральта и знакомили зрителей со вселенной «Ведьмака» и его обитателями. Основной сюжет, связанный с тайнами сверхъестественных сил Цириллы и природой магических существ, населяющих Континент, начал проявляться лишь во втором сезоне, вдохновленном романом Сапковского «Кровь эльфов». Обещанная Хиссрич семья в кадре собралась только теперь, в новых сериях, поставленных уже по книге «Час презрения».

Впрочем, крах шоураннеры потерпели уже на самой попытке хоть как-то сблизить белобрысого воина, колдунью и принцессу

Если любовную линию Йен и Геральта еще можно объяснить многолетней историей знакомства, то их мотивация оградить Цириллу от всех напастей остается мутной. Теплые семейные отношения показаны совсем уж поверхностно, одной двухминутной монтажной нарезкой, в ходе которой герои, например, заливаясь смехом, бьют друг друга полотенцами по задницам. А вот в диалогах этой троицы ничего человеческого уже не прослеживается — лишь пафосные слова о кровавой истории, новых опасностях и предназначении самой Цири.

Отношения Геральта и Цириллы чем-то напоминают связь главных героев недавнего хита HBO «Одни из нас» — и здесь используется избитый троп о бывалом воине, который пытается уберечь избранного ребенка от напастей сурового мира. Только если Элли и Джоэл в своем путешествии большую часть времени обменивались тупыми анекдотами, скандалили, спорили и вообще походили на живых людей, то Цири с Геральтом куда больше времени тратят на сражения и бегства. В минуты покоя ими же полностью овладевает пафос. То есть в тесные узы героев «Ведьмака» нам предлагают просто безоговорочно поверить. Эффект, однако, оказывается противоположным — верить перестаешь вообще во все происходящее на экране.

Мир «Ведьмака» выглядит нереалистичным — но не из-за монстров и магии, а из-за натянутости сюжета

По идее первая половина сезона рассказывает о путешествии Цири из Каэр Морхена в Аретузу, где как раз назревает переворот. При этом основное действие постоянно прерывается на второстепенных персонажей, имена, значение и роли которых порой приходится выуживать в памяти с огромным трудом.

Главные герои то и дело расстаются друг с другом, отправляясь в далекие путешествия, — а при встрече, происходящей через десять минут экранного времени, обмениваются совершенно скупыми приветствиями. На персонажей регулярно набегают толпы безымянных противников (волнами, как в «Могучих рейнджерах»), по классике умирающих от одного-двух ударов, — тут уж и зрелищная боевая система, за которую сериал расхваливают с первого сезона, начинает давать швы.

Злую шутку сыграло и фирменное для вселенной «Ведьмака» отсутствие очевидных злодеев

И интриги, и схватки, в которых участвуют герои, из-за этого превращаются в мешанину, в которой не всегда понятно, кто кому противостоит — да и за что сражается тоже. Однако пика абсурда этот сюжетный хаос достигает в последней, пятой серии, подражающей «Расемону» Акиры Куросавы с его несколькими версиями одних и тех же событий, но больше напоминающей работу нерадивого студента киношколы.

Дифирамбы «Ведьмаку» слишком долго выдавались авансом

Поначалу сериал представлял собой развлекательную сказку, почти дословную экранизацию рассказов Сапковского, снятую на радость фанатам и готовившую почву для чего-то грандиозного. На то, чтобы проявилась центральная сюжетная линия, ушел еще один сезон. В новых сериях действие должно было уже набрать полный ход, однако «Ведьмак» так и остается кораблем, не расправившим паруса — и уже начинающим медленно погружаться на дно. Радует только, что Кавилл с этого судна успевает сойти в нужный момент. Надеемся, что печальный опыт «Ведьмака» не отобьет у актера желания сниматься в экранизациях, связанных с его любимыми видеоиграми. Ведь когда кто-нибудь возьмется за сериал по мотивам почитаемой актером The Elder Scrolls: Skyrim, такому проекту звезда уровня Супермена определенно не помешает.