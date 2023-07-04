Первый эпизод сериала "Макс и Гусь" выйдет 20 июля

Макс (Никита Кологривый) в сериале "Зёма 3" — антагонист главного героя Зёмы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием. Спин-офф "Макс и Гусь" в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме "Зёма 3. Новогодний замес". И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. Зрителя также ждет знакомство с еще одним другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.