В финальном эпизоде "Кумира" упомянули высказывания Уэста

В финальном, пятом эпизоде сериала «Кумир» на HBO упомянули Канье Уэста. В сюжетной линии вспомнили антисемитский скандал с рэпером.

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Согласно событиям серии, руководство Джослин (Лили-Роуз Депп) опасалось, что у проблемной поп-певицы могут возникнуть проблемы с аудиторией в ее предстоящем туре. После этого агент Джослин заявил, что у нее может возникнуть ситуация, как у Уэста.

«Вы знаете, чертов Канье Уэст заполнял арены, пока не решил поддержать Адольфа Гитлера», — говорит агент.

В декабре 2022 года Канье Уэст заявил в эфире передачи InfoWars, что ему нравится Адольф Гитлер. «Мне нравится Гитлер. Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов», — сказал он. Рэпер также удивился тому, что нельзя сказать что-то хорошее о человеке, который, по его словам, изобрел «шоссе» и «микрофон».