Netflix убеждает зрителей посмотреть третий сезон «Ведьмака» ради Кавилла

29 июня на Netflix состоялась премьера первой половины третьего сезона «Ведьмака». В онлайн-кинотеатре вышли пять эпизодов сериала — три финальных серии выйдут 27 июля.

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Тем временем Netflix рекламирует премьеру шоу самым креативным образом — с помощью проекции сообщения о том, что Генри Кавилл всё ещё играет главную роль в шоу.

Да, он всё ещё Геральт в третьем сезоне.

Пока непонятно, планировал ли Netflix подобную рекламную кампанию ещё до премьеры третьего сезона или рейтинги продолжения серьёзно просели по сравнению с первыми двумя сезонами. Так или иначе, онлайн-кинотеатр продолжает убеждать зрителей, что шоу всё ещё достойно их внимания даже несмотря на будущую замену Генри Кавилла.