Не только "Ведьмак": названы главные сериалы середины лета

В середине лета многие с трепетом - а кто и с ужасом - примутся за третий сезон "Ведьмака", вышедший в самом конце июня. Между тем впереди нас ждёт несколько интригующих июльских премьер, и сайт "Вокруг.ТВ" составил их список.