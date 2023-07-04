Не только "Ведьмак": названы главные сериалы середины лета
В середине лета многие с трепетом - а кто и с ужасом - примутся за третий сезон "Ведьмака", вышедший в самом конце июня. Между тем впереди нас ждёт несколько интригующих июльских премьер, и сайт "Вокруг.ТВ" составил их список.
На Max 13 мюля выйдет триллер Стивена Содерберга "Замкнутый круг" с Тимоти Олифантом, на Apple TV+ 15 июля - второй сезон"Основания" по культовому циклу Айзека Азимова, 23 июля на Paramount+ стартует феминистский боевик "Спецназ: Львица" с Зои Салданой, 27 июля на Peacock - "Скрежет металла" по серии игр Twisted Metal, 28 июля на Amazon Prime Video - второй сезон "Благих знамений".