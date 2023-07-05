5 необычных детективных сериалов

Детективные сериалы пользуются огромной популярностью на протяжении десятилетий. И неслучайно: талантливым режиссерам и сценаристам из раза в раз удается придумывать настолько запутанные истории, что оторваться от экрана попросту невозможно.

© Кадр из сериала "Преступник: Великобритания"

Однако если одни все же придерживаются классических сюжетных линий, то другие с головой уходят в эксперименты.

Видео дня

Для тех, кто пересмотрел уйму детективных сериалов и жаждет чего-то нетривиального, мы собрали подборку самых необычных многосерийных детективов. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Преступник: Великобритания", 2019

Кадр из сериала "Преступник: Великобритания"

Сериал-антология рассказывает о серии напряженных допросов. В каждой серии детективам приходится вести ожесточенную словесную дуэль с подозреваемыми в самых тяжелых преступлениях.

Каждый эпизод сериала посвящен отдельному расследованию, так что начать просмотр можно с любой серии. Режиссером проекта выступил Джим Филд Смит, который также снял сериал "Захваченный рейс" с Идрисом Эльба в главной роли.

"Большая маленькая ложь", 2017

В первом эпизоде сериала зрители узнают о загадочном убийстве, произошедшем на школьном благотворительном балу. Имя преступника не раскрывается, а затем картина погружает нас в месяцы, предшествовавшие трагедии. В центре сюжета – пять на первый взгляд благополучных семей, внутри каждой из которой разворачивается своя драма.

"Допрос", 2020

Кадр из сериала "Допрос"

Криминальная драма с Питером Сарсгаардом в главной роли повествует историю юноши, которого осудили за жестокое убийство матери. Вот только герой не виновен, но чтобы доказать это ему требуется 20 лет.

"Реллик", 2017

Кадр из сериала "Реллик"

"Реллик" – это история серийного маньяка, рассказанная в обратном порядке. Повествование разворачивается вокруг исследования причин, которые спровоцировали множество преступлений. Раскрыть дело пытаются детектив Гэбриэл Мэркем и его напарница Элейн.

"Крах", 2013

Кадр из сериала "Крах"

Действие сериала происходит в Северной Ирландии. Белфаст находится в страхе, ведь город терроризирует жестокий маньяк, которому уже долгое время удается выйти сухим из воды. В конце концов за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая намерена раз и навсегда расставить точки над i в запутанном деле.