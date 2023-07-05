5 необычных детективных сериалов
Детективные сериалы пользуются огромной популярностью на протяжении десятилетий. И неслучайно: талантливым режиссерам и сценаристам из раза в раз удается придумывать настолько запутанные истории, что оторваться от экрана попросту невозможно.
Однако если одни все же придерживаются классических сюжетных линий, то другие с головой уходят в эксперименты.
Для тех, кто пересмотрел уйму детективных сериалов и жаждет чего-то нетривиального, мы собрали подборку самых необычных многосерийных детективов. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
"Преступник: Великобритания", 2019
Сериал-антология рассказывает о серии напряженных допросов. В каждой серии детективам приходится вести ожесточенную словесную дуэль с подозреваемыми в самых тяжелых преступлениях.
Каждый эпизод сериала посвящен отдельному расследованию, так что начать просмотр можно с любой серии. Режиссером проекта выступил Джим Филд Смит, который также снял сериал "Захваченный рейс" с Идрисом Эльба в главной роли.
"Большая маленькая ложь", 2017
В первом эпизоде сериала зрители узнают о загадочном убийстве, произошедшем на школьном благотворительном балу. Имя преступника не раскрывается, а затем картина погружает нас в месяцы, предшествовавшие трагедии. В центре сюжета – пять на первый взгляд благополучных семей, внутри каждой из которой разворачивается своя драма.
"Допрос", 2020
Криминальная драма с Питером Сарсгаардом в главной роли повествует историю юноши, которого осудили за жестокое убийство матери. Вот только герой не виновен, но чтобы доказать это ему требуется 20 лет.
"Реллик", 2017
"Реллик" – это история серийного маньяка, рассказанная в обратном порядке. Повествование разворачивается вокруг исследования причин, которые спровоцировали множество преступлений. Раскрыть дело пытаются детектив Гэбриэл Мэркем и его напарница Элейн.
"Крах", 2013
Действие сериала происходит в Северной Ирландии. Белфаст находится в страхе, ведь город терроризирует жестокий маньяк, которому уже долгое время удается выйти сухим из воды. В конце концов за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая намерена раз и навсегда расставить точки над i в запутанном деле.
Главную роль в сериале исполнила Джиллиан Андерсон, известная по "Секретным материалам" и "Половому воспитанию".