В сериале-приквеле "Дюны" снимется актриса из "Ведьмака"
Об изменении каста многострадального проекта "Дюна: Сестричество" (Dune: The Sisterhood) стало известно зарубежной прессе.
В сериале-приквеле о женском ордене Бене Гессерит снимутся Джоди Мэй (Каланте из "Ведьмака") и Оливия Уильямс ("Корона").
Как передает Deadline, Уильямс сыграет Тулу Харконнен после ухода из проекта актрисы Ширли Хендерсон, а Мэй заменит Индиру Варму ("Игра престолов"), которая покидает шоу из-за конфликта в расписании. Также у сериала меняется режиссер. Было заявлено, что им занимается Йохан Ренк, теперь кресло займет Анна Ферстер ("Чужестранка", "Карнивал Роу").
В ролях также: Майкл Стронг, Джейд Аноука ("Доктор Кто"), КрисМэйсон ("Легенда") -мастер меча Кейран Атрейдес, Эмили Уотсон.
Сериал можно назвать долгостроем - съемки начались в ноябре 2022 года, а откладывали его довольно давно. События происходят до "Дюны", в основе - роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона "Орден сестёр Дюны".