В сериале-приквеле "Дюны" снимется актриса из "Ведьмака"

Об изменении каста многострадального проекта "Дюна: Сестричество" (Dune: The Sisterhood) стало известно зарубежной прессе.

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В сериале-приквеле о женском ордене Бене Гессерит снимутся Джоди Мэй (Каланте из "Ведьмака") и Оливия Уильямс ("Корона").

Как передает Deadline, Уильямс сыграет Тулу Харконнен после ухода из проекта актрисы Ширли Хендерсон, а Мэй заменит Индиру Варму ("Игра престолов"), которая покидает шоу из-за конфликта в расписании. Также у сериала меняется режиссер. Было заявлено, что им занимается Йохан Ренк, теперь кресло займет Анна Ферстер ("Чужестранка", "Карнивал Роу").