Сериал «Если сильно полюбишь» с Бюрсином выходит на телеэкраны

Турецкий сериал под названием «Если сильно полюбишь», который должен стать одним из главных летних хитов Турции, выходит на местные телеэкраны. Первая серия первого сезона будет показана уже завтра, 6 июля. У ромкома было несколько черновых названий – в их числе «Моё солнышко» и «Я пьян от любви».

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Главную роль в сериале «Если сильно полюбишь» сыграет звёздный Керем Бюрсин, покоривший публику ролью Серкана Болата («Постучись в мою дверь»). На сей раз пару ему составит талантливая Хафсанур Санджактутан, которая известна по проекту «Любовь заставит плакать».

В центре сюжета сериала находится Атеш, который долго жил одиноко в чужой стране, предпочитая не поддаваться близким отношениям с людьми. После смерти отца ему предстоит не только взять на себя опеку над братом и сёстрами, но и стать председателем совета директоров. В это время в его судьбе появляется Лейла, которая на протяжении многих лет искала свою семью.