Любовь Цоколо прилетела в Москву, чтобы провести премию  «Super Семья 2023»

В ресторане «Подмосковные Veчера» состоялось одно из самых долгожданных светский событий Москвы – церемония награждения Super Семья 2023.

© Super Семья 2023

Любовь Цоколо и Наталья Петлякова основатели бренда Super Mama, который включает в себя журнал Super Mama International и клуб для успешных женщин Super Mama Club, а также ежегодные премии Super Mama Года, устроили настоящее торжество: красная ковровая дорожка, свет софитов, гала-ужин, море игристого и приглашённые звезды, среди которых Эвелина Бледанс и Алика Смехова, задали тон вечеру.

Ведущие Маша Малиновская и Анастасия Тихая создавали праздничное настроение на протяжении всего вечера. Украсили событие выступления артистов, шоу-программа и анимация, а также фейерверки и невероятный торт Dream Coffee. Ярким завершением премии стал первый сольный концерт Татьяны Плаксиной и музыкальный подарок от ее мамы Любови Успенской.

В этот день гости, члены жюри, номинанты, организаторы и партнеры отдали дань уважения и выразили почтение истинным семейным ценностям, а также отметили вниманием талантливых мам и пап, которым удается совмещать личные проекты и родительство, и наградили одаренных детей, которые с ранних лет громко заявляют о себе и своих успехах. Свои номинации получили: