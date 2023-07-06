Любовь Цоколо прилетела в Москву, чтобы провести премию  «Super Семья 2023»

В ресторане «Подмосковные Veчера» состоялось одно из самых долгожданных светский событий Москвы – церемония награждения Super Семья 2023.
Любовь Цоколо и Наталья Петлякова основатели бренда Super Mama, который включает в себя журнал Super Mama International и клуб для успешных женщин Super Mama Club, а также ежегодные премии Super Mama Года, устроили настоящее торжество: красная ковровая дорожка, свет софитов, гала-ужин, море игристого и приглашённые звезды, среди которых Эвелина Бледанс и Алика Смехова, задали тон вечеру.
Ведущие Маша Малиновская и Анастасия Тихая создавали праздничное настроение на протяжении всего вечера. Украсили событие выступления артистов, шоу-программа и анимация, а также фейерверки и невероятный торт Dream Coffee. Ярким завершением премии стал первый сольный концерт Татьяны Плаксиной и музыкальный подарок от ее мамы Любови Успенской.
В этот день гости, члены жюри, номинанты, организаторы и партнеры отдали дань уважения и выразили почтение истинным семейным ценностям, а также отметили вниманием талантливых мам и пап, которым удается совмещать личные проекты и родительство, и наградили одаренных детей, которые с ранних лет громко заявляют о себе и своих успехах. Свои номинации получили:
- «Super сериал о Красоте и Здоровье 2023» — Татьяна Талашкина
- «Super Мама Бизнес 2023» — Екатерина Кузина
- «Super Мама Стилист 2023» — Кристина Горюнова
- «Super Проект в Загородной Недвижимости 2023» — YARD VILLAGE
- «Super Mama Инновационные Технологии 2023» — Елена Палевская
- «Super Мама Dream 2023» — Ольга Кесаева
- «Super Mама Match & Charity 2023» — Анна Пономарева
- «Super Мама Предприниматель Без Границ 2023» — Алина Гасумянова
- «Super Мама Fashion Режиссер 2023» — Дарья Саватеева
- «Super Мама Kids event 2023» — Антонина Лобачева
- «Super Ребенок Года 2023» — Мирон Стародубцев
- «Super Семья International 2023» — Габриелла Гомес да Силва и Виталий Чекулаев
- «Super Мама Успех 2023» — Хозицкая Инна
- «Super Мама Sport Агент 2023» — Коровушкина Татьяна
- «Super Мама Спорт 2023» — Товстик Елена
- «Super Мама Героиня Реалити Шоу Преображение 2023» — Надежда Малешко
- «Super Mama Na Rublevke Life 2023» — Печерская Ирина
- «Super Спортивно-Семейный Объект 2023» — «Полюс Арена»
- «Super Fashion Brand 2023» — Ирена Сопрано
- «Super Мама Fashion Influencer 2023» — Luci Lovallova
- «Super Малышка на Миллион 2023» — Емелина Виталина
- «Super Семья Года 2023» — Любовь Успенская и Татьяна Плаксина