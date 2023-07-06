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Любовь Цоколо прилетела в Москву, чтобы провести премию  «Super Семья 2023»

В ресторане «Подмосковные Veчера» состоялось одно из самых долгожданных светский событий Москвы – церемония награждения Super Семья 2023.

Любовь Цоколо прилетела в Москву, чтобы провести премию «Super Семья 2023»
© Super Семья 2023

Любовь Цоколо и Наталья Петлякова основатели бренда Super Mama, который включает в себя журнал Super Mama International и клуб для успешных женщин Super Mama Club, а также ежегодные премии Super Mama Года, устроили настоящее торжество: красная ковровая дорожка, свет софитов, гала-ужин, море игристого и приглашённые звезды, среди которых Эвелина Бледанс и Алика Смехова, задали тон вечеру.

Ведущие Маша Малиновская и Анастасия Тихая создавали праздничное настроение на протяжении всего вечера. Украсили событие выступления артистов, шоу-программа и анимация, а также фейерверки и невероятный торт Dream Coffee. Ярким завершением премии стал первый сольный концерт Татьяны Плаксиной и музыкальный подарок от ее мамы Любови Успенской.

В этот день гости, члены жюри, номинанты, организаторы и партнеры отдали дань уважения и выразили почтение истинным семейным ценностям, а также отметили вниманием талантливых мам и пап, которым удается совмещать личные проекты и родительство, и наградили одаренных детей, которые с ранних лет громко заявляют о себе и своих успехах. Свои номинации получили:

  1. «Super сериал о Красоте и Здоровье 2023» — Татьяна Талашкина
  2. «Super Мама Бизнес 2023» — Екатерина Кузина
  3. «Super Мама Стилист 2023» — Кристина Горюнова
  4. «Super Проект в Загородной Недвижимости 2023» — YARD VILLAGE
  5. «Super Mama Инновационные Технологии 2023» — Елена Палевская
  6. «Super Мама Dream 2023» — Ольга Кесаева
  7. «Super Mама Match & Charity 2023» — Анна Пономарева
  8. «Super Мама Предприниматель Без Границ 2023» — Алина Гасумянова
  9. «Super Мама Fashion Режиссер 2023» — Дарья Саватеева
  10. «Super Мама Kids event 2023» — Антонина Лобачева
  11. «Super Ребенок Года 2023» — Мирон Стародубцев
  12. «Super Семья International 2023» — Габриелла Гомес да Силва и Виталий Чекулаев
  13. «Super Мама Успех 2023» — Хозицкая Инна
  14. «Super Мама Sport Агент 2023» — Коровушкина Татьяна
  15. «Super Мама Спорт 2023» — Товстик Елена
  16. «Super Мама Героиня Реалити Шоу Преображение 2023» — Надежда Малешко
  17. «Super Mama Na Rublevke Life 2023» — Печерская Ирина
  18. «Super Спортивно-Семейный Объект 2023» — «Полюс Арена»
  19. «Super Fashion Brand 2023» — Ирена Сопрано
  20. «Super Мама Fashion Influencer 2023» — Luci Lovallova
  21. «Super Малышка на Миллион 2023» — Емелина Виталина
  22. «Super Семья Года 2023» — Любовь Успенская и Татьяна Плаксина