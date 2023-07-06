Полицейский Гоша становится оборотнем в погонах в сериале «Разрешите обратиться»

В центре сюжета сериала — Гоша Котов, стеснительный и нерешительный полицейский из небольшого городка. Ему остается только мечтать о том, чтобы стать равным своему отцу — легенде местных правоохранительных органов, погибшему при исполнении. Все меняется, когда Гошу кусает зараженная собака: он становится суперсильным и невероятно ловким оборотнем. Это дает ему шанс в противостоянии с коррумпированным мэром (и по совместительству владельцем местного завода, заражающего отходами всю округу) Корчагиным, его сыном Деном и купленными ими коллегами Гоши. А еще — возможность проявить себя перед дамой сердца — ветеринаршей и экоактивисткой Леной.