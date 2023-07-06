Полицейский Гоша становится оборотнем в погонах в сериале «Разрешите обратиться»
Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер супергеройской комедии «Разрешите обратиться». Также стриминговый сервис назвал дату релиза проекта — он выйдет 20 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
В центре сюжета сериала — Гоша Котов, стеснительный и нерешительный полицейский из небольшого городка. Ему остается только мечтать о том, чтобы стать равным своему отцу — легенде местных правоохранительных органов, погибшему при исполнении. Все меняется, когда Гошу кусает зараженная собака: он становится суперсильным и невероятно ловким оборотнем. Это дает ему шанс в противостоянии с коррумпированным мэром (и по совместительству владельцем местного завода, заражающего отходами всю округу) Корчагиным, его сыном Деном и купленными ими коллегами Гоши. А еще — возможность проявить себя перед дамой сердца — ветеринаршей и экоактивисткой Леной.
В актерский состав «Разрешите обратиться» вошли Андрей Гальченко («Сквозь розовые очки»), Даня Киселев («Закрытый уровень»), Анна Завтур («Немцы»), Никита Волков («Трудные подростки»), Александра Киселева («Кабинет путешественника»), Елена Валюшкина («Формула любви», «Горько!»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама») и Ян Цапник («Последний министр», «Гоголь», «Метод»).