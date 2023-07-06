Сериал «Половое воспитание» от Netflix закончится на 4-м сезоне

«Прошло много времени с тех пор, как вы слышали от нас. Этой осенью мы возвращаемся с 4-м сезоном, который выйдет на Netflix 21 сентября. Многое произошло с тех пор, как в 2017 году мы провели месяц в тесном офисе над секс-шопом, рассказывая вам о том, каково это — пройти через половое созревание. Болезненная неловкость, первые влюблённости и большие, большие чувства. Мы хотели сделать шоу, которое ответило бы на некоторые вопросы, которые были у всех нас — о любви, сексе, дружбе и наших телах. Что-то, что помогло бы нашим внутренним подросткам чувствовать себя немного менее одинокими. Было ошеломляюще видеть, как шоу откликнулось людям по всему миру, и мы надеемся, что это заставило некоторых из вас почувствовать себя менее одинокими. Мы решили, что четвёртый сезон станет последней частью нашего шоу. Это было нелёгкое решение, но по мере того, как темы и истории нового сезона кристаллизовались, стало ясно, что это подходящее время для окончания учёбы. Мы невероятно гордимся “Половым воспитанием” и чувствуем себя в долгу перед нашими блестящими сценаристами, актёрами и съёмочной группой, которые вложили столько души в создание каждого эпизода. Они неустанно работали над тем, чтобы представить вам этот последний сезон, и нам не терпится поделиться им с вами».