Сериал «Половое воспитание» от Netflix закончится на 4-м сезоне
Официально анонсирован финальный сезон сериала Netflix «Половое воспитание». Стример уже выпустил трейлер. Сериал — международный фаворит с Эйсой Баттерфилдом и Джиллиан Андерсон в главных ролях в роли матери и сына. Четвёртый сезон дебютирует осенью, почти через два года после выхода третьего.
Создательница многосерийной комедийной драмы Лори Нанн сказала, что, когда сценаристы придумывали сюжет четвёртого сезона, было очевидно, что «это самое подходящее время, чтобы закончить учёбу». Третий сезон показал закрытие средней школы Мурдейла, и с письмом Лори к фанатам она установила окончательный сюжет для финальной части. В своём письме поклонникам она сказала:
«Прошло много времени с тех пор, как вы слышали от нас. Этой осенью мы возвращаемся с 4-м сезоном, который выйдет на Netflix 21 сентября. Многое произошло с тех пор, как в 2017 году мы провели месяц в тесном офисе над секс-шопом, рассказывая вам о том, каково это — пройти через половое созревание. Болезненная неловкость, первые влюблённости и большие, большие чувства. Мы хотели сделать шоу, которое ответило бы на некоторые вопросы, которые были у всех нас — о любви, сексе, дружбе и наших телах. Что-то, что помогло бы нашим внутренним подросткам чувствовать себя немного менее одинокими. Было ошеломляюще видеть, как шоу откликнулось людям по всему миру, и мы надеемся, что это заставило некоторых из вас почувствовать себя менее одинокими. Мы решили, что четвёртый сезон станет последней частью нашего шоу. Это было нелёгкое решение, но по мере того, как темы и истории нового сезона кристаллизовались, стало ясно, что это подходящее время для окончания учёбы. Мы невероятно гордимся “Половым воспитанием” и чувствуем себя в долгу перед нашими блестящими сценаристами, актёрами и съёмочной группой, которые вложили столько души в создание каждого эпизода. Они неустанно работали над тем, чтобы представить вам этот последний сезон, и нам не терпится поделиться им с вами».