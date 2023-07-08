«Не знаю, понравятся ли зрителям герои»: Сагалова о возвращении Букиных

Собрать всех звезд завершившегося 10 лет назад сериала и уговорить их вернуться к своим ролям — невыполнимая миссия почище тех, что достаются Тому Крузу в кино. Создатели продолжения «Секса в большом городе», с трудом уломавшие Ким Кэтролл на крошечное камео, не дадут соврать. А вот шоураннерам предстоящего сезона «Букиных» это удалось: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин из ситкома «Счастливы вместе» появятся на экране в привычных амплуа. Однако, похоже, даже у самих актеров идея возвращения веселой семейки вызывает некоторый скепсис. В беседе с порталом News.ru Дарья Сагалова, исполнительница роли Светки, поделилась опасениями относительно перезапуска проекта.