«Не знаю, понравятся ли зрителям герои»: Сагалова о возвращении Букиных

Актриса Дарья Сагалова прокомментировала возвращение Букиных: «Не знаю, понравятся ли зрителям герои»
Собрать всех звезд завершившегося 10 лет назад сериала и уговорить их вернуться к своим ролям — невыполнимая миссия почище тех, что достаются Тому Крузу в кино. Создатели продолжения «Секса в большом городе», с трудом уломавшие Ким Кэтролл на крошечное камео, не дадут соврать. А вот шоураннерам предстоящего сезона «Букиных» это удалось: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин из ситкома «Счастливы вместе» появятся на экране в привычных амплуа. Однако, похоже, даже у самих актеров идея возвращения веселой семейки вызывает некоторый скепсис. В беседе с порталом News.ru Дарья Сагалова, исполнительница роли Светки, поделилась опасениями относительно перезапуска проекта.
«Я бы назвала возвращение "Букиных" настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои».
Надо сказать, не только Света и Рома, но и остальные герои «Счастливы вместе» за это время сильно изменились. Однако мы в успехе предприятия почему-то не сомневаемся: ностальгия по любимым персонажам свое дело точно сделает.