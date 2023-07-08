Дочь Машкова отреагировала на то, что ее вырезали из сериала

Дочь актера Владимира Машкова Мария отреагировала на то, что сцены с ее участием вырезали из сериала «Операция «Престол». На своей странице в социальной сети актриса прокомментировала эту ситуацию.

— Столько криков, что меня вырезали из сериала «Операция «Престол». И поделом. Действительно, поделом. Это последствие моего выбора. Отказалась досниматься сама. Это было трудное решение, но я о нем не пожалела ни на секунду, — написала артистка.

Она поблагодарила продюсеров проекта за понимание. Также знаменитость поддержала актрису Татьяну Арнтгольц, которая впоследствии сыграла роль вместо нее, сообщает «Газета.ру».

— Это чудесный человек. Люблю ее всем сердцем начиная с нашей первой работы в сериале «Талисман любви», — отметила Машкова.

В мае сообщалось, что Мария Машкова, которая уже долгое время живет в Соединенных Штатах, активно помогает экс-коллегам обосноваться в новой стране. Так, на личной странице в соцсетях артистка опубликовала анонс спектакля с участием актера Артура Смольянинова*. Артист намеревается отправиться в гастрольный тур по США и посетить 12 городов.