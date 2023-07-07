«Псы резервации» возвращаются домой в трейлере финального сезона

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер третьего сезона подростковой драмеди «Псы резервации», который станет для шоу последним. Ролик доступен на официальном канале онлайн-кинотеатра в YouTube.

В новых сериях главные герои возвращаются домой — или, во всяком случае, большинство из них: пока Элора, Сыр и Вилли Джек воссоединяются с родными в Оклахоме, Медведь отправляется в сольное путешествие.

Премьера десятисерийного третьего сезона состоится на Hulu 2 августа. Выход новых эпизодов будет продолжаться до 27 сентября.

«Псы резервации» — подростковая комедийная драма, авторами которой выступили Стерлин Хэрджо и Тайка Ватити, режиссер фильмов «Реальные упыри» (или «Чем мы заняты в тени»), «Кролик Джоджо» и «Тор: Рагнарек». Сюжет рассказывает о группе ребят из резервации коренных американцев в штате Оклахома. После смерти одного из подростков остальные решают во чтобы то ни стало заработать денег (в том числе незаконными методами), чтобы уехать из своего захолустья и перебраться в солнечную Калифорнию.