Наш ответ «Гарри Поттеру» или калька с «Очень странных дел»?

Первый сезон «Пищеблока» снимали в 2020-м. С тех пор исполнитель главной роли Петр Натаров успел окончить школу и поступить в Высшую школу сценических искусств к Константину Райкину. Хотя во время съемок первого «Пищеблока» думал, что пойдет в Финашку, получит первое «стабильное» образование. Но что-то пошло не так, и парень решил сдавать ЕГЭ по литературе и поступать в театральный.

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А как за это время изменился герой Пети Натарова, Валерка? Комментирует Петр Натаров:

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— Кардинально противоположным, он станет просто другим. Он три года боролся с жаждой крови, и это никак не могло не сказаться на его психологическом состоянии.

— О чем вообще второй «Пищеблок» для вас с учетом того, что изменились и обстоятельства, и время, и место?

— Борьба с собой, борьба со зверем внутри себя, а под это можно уже подставить все что угодно.

Если действие романа «Пищеблок» и снятого по нему первого сезона происходило в 80-м году прошлого века, то тут прошло три года и герои встретились не в летнем лагере, а в школе. Валерка — староста 9 «А», он изо всех сил борется с жаждой крови, которая мучает его с тех пор, как он стал вампиром в лагере «Буревестник». Смотреть, с одной стороны, даже интереснее: не знаешь, куда сюжет повернет дальше. Плюс появились совсем новые персонажи. С другой, тут очень много отсылок к хиту от Netflix «Очень странные дела». Даже музыка местами похожа. Создатели сравнений не боятся. Говорят, что Алексей Иванов одобрил концепцию второго сезона. Но на премьере его не было — писатель, по данным «Кинопоиска», живет за границей. Продолжение получилось менее камерным, более движовым и традиционно с политическим подтекстом. «Вампиры встроились в систему, им там хорошо», — говорит один из героев. Продолжает сценарист «Пищеблока» Сергей Калужанов:

Сергей Калужанов сценарист «Пищеблока» «Рецепт второго сезона и, если будет продолжение, все рецепты всех сезонов «Пищеблока» — это жанровая вампирская история плюс аллюзия на какой-то период в жизни страны. То есть первый сезон, в принципе, рассказал: смотрите, какой у нас в стране расклад, то дальше мы идем уже по временам, которые говорят об изменениях страны. Самое интересное начинается в 1985-1987 годах, там же куча всего происходит. Мы долго думали, и, скажем так, мы искали некую составляющую, которая в это время, на самом деле, начала набирать силы в стране и в скором времени она вообще в этой стране многое будет играть. Вокруг нее построили нашу мистическую составляющую, так скажем. Во-первых, это развлечение, которое сводит вместе поколения. Это такие истории, которые собирают у экрана семью: приключения с опасностями, с интригами — всех цепляет. Это очень сейчас востребованный жанр, на мой взгляд. При этом он дает отдохнуть от реальности. Прорабатывали вариант третьего и четвертого сезонов, там есть что делать. Вопросы рейтингов второго, наверное. У нас как «Гарри Поттер» немножко в этом смысле. Герой будет расти, и с растущим героем можно продолжать новые истории нового уровня. Благо страна изменяется. Страна проходит через такое количество перестроек, что каждую из них можно выделять как сегмент и, пожалуйста, рассказать про нее, придумывать про нее новый отдельный вампирский движ».