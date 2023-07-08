Состоялась премьера второго сезона сериала «Пищеблок»

8 июля вышел первый эпизод второго сезона сериала «Пищеблок», рассказывающий о пионерском лагере «Буревестник». Первую серию уже можно посмотреть на «Кинопоиске», второй эпизод выйдет 15-го числа, а финальная, восьмая серия выйдет 26 августа.

© Кадр из сериала "Пищеблок"

События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Продолжение снято по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Мажор. Фильм», «Детективный синдром»), режиссёром проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).