Выяснилось, какие герои появятся в «Последнем богатыре»

Вселенная «Последнего богатыря» продолжает расширяться. На днях стартовали съёмки сериала о похождениях уже знаменитых героев. Кого из звёзд франшизы публика увидит в многосерийке, а с кем продюсеры решили распроститься и почему? Съёмки сериала «Последний богатырь. Наследие» стартовали на днях в Москве.

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В проекте появятся как новые герои, так и уже полюбившиеся публике персонажи.

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«Решиться на формат сериала нам было непросто, – рассказывает креативный продюсер Василий Куценко. – Но мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз. Так долго мы ещё никогда не писали».

Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после событий последней части франшизы. Главный герой, которого по-прежнему будет играть Виктор Хориняк, отметил 50-летний юбилей, растит двух дочерей. Старшая – богатырка Марья и младшая – начинающая колдунья Софья.

Размеренную жизнь Белогорья переворачивает колдун Северин, которому привиделось страшное бедствие. Он вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в прошлое – Москву 2017 года, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье – сразиться со злом в самом городе.

Кроме неё, появятся и другие новые звёздные лица. Александр Лыков сыграет Соловья-разбойника, Татьяна Догилева – Зеркальце.

Режиссёром сериала стал снимавший первый сезон «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.