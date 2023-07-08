Выяснилось, какие герои появятся в «Последнем богатыре»

Стало известно, какие новые герои появятся в сериале про «Последнего богатыря»
Вселенная «Последнего богатыря» продолжает расширяться. На днях стартовали съёмки сериала о похождениях уже знаменитых героев. Кого из звёзд франшизы публика увидит в многосерийке, а с кем продюсеры решили распроститься и почему? Съёмки сериала «Последний богатырь. Наследие» стартовали на днях в Москве.
В проекте появятся как новые герои, так и уже полюбившиеся публике персонажи.
«Решиться на формат сериала нам было непросто, – рассказывает креативный продюсер Василий Куценко. – Но мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз. Так долго мы ещё никогда не писали».
Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после событий последней части франшизы. Главный герой, которого по-прежнему будет играть Виктор Хориняк, отметил 50-летний юбилей, растит двух дочерей. Старшая – богатырка Марья и младшая – начинающая колдунья Софья.
Размеренную жизнь Белогорья переворачивает колдун Северин, которому привиделось страшное бедствие. Он вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в прошлое – Москву 2017 года, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье – сразиться со злом в самом городе.
К своим ролям, кроме Виктора Хориняка, вернётся бессменная Баба Яга – Елена Яковлева, полюбившийся зрителям Финист – Кирилл Зайцев и играющий Белогора Владислав Ветров.Главная героиня предыдущих фильмов, Василиса, в сериале появится уже в другом обличье. Игравшая её киевская актриса Мила Сивацкая после начала спецоперации уехала из России. И вместо неё повзрослевшую героиню будет играть Александра Урсуляк. Не увидят зрители и Константина Лавроненко с Сергеем Буруновым, Екатерину Вилкову, а также Светлану Колпакову, игравшую молодую Бабу Ягу. Последняя роль досталась Юлии Пересильд.
Кроме неё, появятся и другие новые звёздные лица. Александр Лыков сыграет Соловья-разбойника, Татьяна Догилева – Зеркальце.
Режиссёром сериала стал снимавший первый сезон «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.
Сериал, скорее всего, выйдет на телеканале «Россия». Дата премьеры пока не называется.