3 мистических сериала про медиумов

Зрителям всегда было интересно наблюдать за людьми, которые способны общаться с умершими. Эту сверхъестественную способность можно считать и даром, и проклятьем.

© Кадр из сериала "Говорящая с призраками"

"Рамблер" делится подборкой трех сериалов, где медиумы используют свой мистический талант.

"Говорящая с призраками" (2005-2010)

На первый взгляд Мелинда Гордон кажется совершенно обычной женщиной. У нее счастливый брак, замечательный антикварный магазинчик, верные друзья. Однако героиня скрывает тайну. На самом деле она обладает потомственным даром медиума и может общаться с неприкаянными духами. Миссия Мелинды — быть посредником между миром мертвых и живых. Каждая серия рассказывает отдельную историю. Во многом сериал основан на работе и личном опыте писателя и медиума Джеймса Ван Прага.

Количество сезонов: 5

"Одаренный человек" (2011)

Кадр из сериала "Одаренный человек"

Майкл Холт — невероятно талантливый хирург, который работает в высококлассной клинике в Нью-Йорке. Он обслуживает лишь богатых пациентов. Несмотря на свои золотые руки, характер Холта сложно назвать приятным. Мужчина является настоящим эгоцентриком. Однако вскоре его размеренная жизнь кардинально меняется. Внезапно Майкл начинает видеть свою умершую жену Анну. Женщина тоже работала врачом, но посвящала все свое время пациентам из бесплатной клиники. Теперь Анна просит мужа перестать быть таким равнодушным и помочь делу всей ее жизни.

Количество сезонов: 2

"Одержимость" (2019)

Главный герой Кан Пхиль Сон обладает потрясающими детективными способностями и сварливым нравом. Несмотря на свои грубость и лень, сердце у мужчины все же доброе. Однажды детектив встречает девушку медиума по имени Хон Со Чжон, которая пытается скрыть свои необычные способности, а потому сторонится людей. Во время расследования одного дела эти двое решают работать вместе.