5 необычных хорроров для тех, кому надоели стандартные сюжеты

В фильмах ужасов крайне часто эксплуатируются стандартные сюжеты. Стоит только вспомнить, как часто хорроры начинаются с того, что счастливая семья переезжает в подозрительный дом, где вскоре начинают происходить чудовищные вещи.

© Кадр из фильма "Сырое"

Однако существуют и совсем другие фильмы ужасов с небанальным сюжетом.

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Подробнее о тех картинах, которые точно стоит посмотреть фанатам жанра – в материале "Рамблера".

"Сырое", 2016

Кадр из фильма "Сырое"

Фильм-лауреат Каннского кинофестиваля повествует историю молодой вегетарианки, которой приходится пройти через ужасающий ритуал. Героиня учится в ветеринарной школе, где есть традиция поедания сырого мяса. Пересилив себя, она идет на этот отчаянный шаг и вскоре обнаруживает, что жаждет сырого мяса все больше и больше.

"Варвар", 2022

Кадр из фильма "Варвар"

Главная героиня прибывает в Детройт по работе. Добравшись до съемного дома, девушка выясняет, что там уже живет парень. Несмотря на это, героиня все же решает переночевать в жилище. Вскоре она обнаруживает в подвале секретную дверь, которая хранит в себе множество тайн.

"Бескрайний бассейн", 2023

Кадр из фильма "Бескрайний бассейн"

В центре сюжета – некогда успешный писатель Джеймс, которые вместе с супругой проводит отпуск на курорте в стране третьего мира. Герой надеется не просто отдохнуть, но и найти вдохновение для новой книги, вот только все идет не по плану. Возвращаясь с пикника, Джеймс насмерть сбивает местного жителя, и теперь он должен понести наказание.

"Род мужской", 2022

Кадр из фильма "Род мужской"

Пережив смерть мужа, Харпер приезжает в сельскую местность в надежде отвлечься и начать жизнь с чистого листа. Прогуливаясь в лесу, героиня набредает на загадочный тоннель и пробуждает нечто, что начинает ее преследовать.

Режиссером картины выступил Алекс Гарленд, которого ранее номинировали на "Оскар" за сценарий к фильму "Из машины".

"М3ГАН", 2022

Кадр из фильма "М3ГАН"