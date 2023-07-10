Два сериала, которые уже можно посмотреть целиком

Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю.
Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
"Балет" — 1 сезон
Драма о закулисье российского балета, куда после 35 лет эмиграции возвращается легендарная прима.
Где смотреть: Wink
"Линкольн для адвоката" — 2 сезон (1 часть)
Продолжение экранизации книг Майкла Коннели про адвоката, который разъезжает на люксовом автомобиле.
Где смотреть: Netflix
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