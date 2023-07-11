Сериал «Счастливы вместе» возвращается на экраны

Российское телевидение медленно, но уверенно вливается в мировой тренд на перезапуск старых хитов. Недавно СТС завершил съемки сиквела «Папиных дочек», а теперь и ТНТ объявил о возрождении одного из культовых ситкомов нулевых «Счастливы вместе».

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Его десятисерийное продолжение выйдет под названием «Букины». За что зрители до сих пор любят Букиных, рассказывает «Лента.ру».

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За любовь

На первых порах может показаться, что Букины — крайне несчастливая семья. Ее патриарх Гена (Виктор Логинов) только и мечтает, чтобы его оставили в покое, и потому часами может сидеть в единственном уединенном месте — на унитазе. Его зарплата консультанта в обувном магазине едва позволяет семейству держаться на плаву. Его супруга Даша (Наталья Бочкарева) работать не хочет принципиально и лишь третирует мужа за отсутствие денег, а также страдает из-за недостатка физической близости с ним. Ну, а их отпрыски Рома и Света (Александр Якин и Дарья Сагалова) находятся в состоянии постоянного конфликта друг с другом и оказываются не способны выстроить стабильные любовные отношения с парнями и девушками на стороне.

Однако раз за разом испытания, падающие на чету Букиных, преодолеваются совместными усилиями, и сколько бы ни было брошено обидных шуток о никчемности их брака, в финале каждой серии следует примирение.

Потому что Букины, хотя с первого взгляда это и не заметно, друг друга бесконечно любят. Доказательств этому масса. Один из самых милых примеров содержится в эпизоде второго сезона «Вымоем и высушим», в котором Гена теряет машину на автомойке. Жена и дети убеждены, что отец переживает за оставленный в автомобиле журнал «Большие сиськи», однако в финале серии выясняется, что именно там Букин хранил... семейную фотографию.

За стиль

Вечно курящая на кухне домохозяйка с огненно-рыжими волосами в исполнении Бочкаревой — образ, для российских телевизионных ситкомов не очень-то привычный, но именно поэтому и запоминающийся.

Lenta.ru

Ну а Логинов, высокий, громогласный и экспрессивный, играющий при этом вечно уставшего, ворчливого и даже суицидального продавца обуви, и вовсе стал всенародным любимцем

Недаром в Екатеринбурге Гене Букину даже поставили памятник (на улице Вайнера рядом с торговым центром «Гринвич», где по сюжету персонаж работал). Отдельный восторг вызывают многочисленные наряды, которые на себя доведется примерить Гене — от милицейской формы и ковбойского прикида до одеяния Майкла Корлеоне из «Крестного отца».

За Лену Полено

Мало какому артисту конвенциональных ситкомов дозволяется такой же уровень экспрессии, что на площадке «Счастливы вместе» довелось изобразить Юлии Захаровой.

Lenta.ru

Ее Лена Полено, регулярно вступающая в клинч с Геной, — яростная, энергичная, порой бешеная — одна из самых ярких и запоминающихся антагонисток сериала. Так что надеемся, в «Букиных» мы ее тоже обязательно увидим (хотя Захарову, по ее же словам, на съемки пока так и не позвали).

За хип-хоп

Ни один российский ситком не проявлял столько же внимания американской субкультуре, как это делали «Счастливы вместе». Букины читают рэп — и эти моменты зрителям запомнились так сильно (кто же не помнит великого соситера… колбастера… гранд-мастера Бита?), что разлетелись на мемы, вирусящиеся на YouTube и по сей день. Вообще, стоит отметить, что в «Счастливы вместе» немало сюжетов построены на чем-то музыкальном — взять хотя бы эпизод, когда Гена мучительно пытается вспомнить песню со словом «ммм… сдо-о-охнуть» в припеве. Речь, конечно же, о песне «Безобразная Эльза» группы «Крематорий».

За непроизвольный метаюмор

Вообще, фан-сообщество Букиных в интернете, кажется, необъятно — количество мемов по «Счастливы вместе» не просто зашкаливает, но не уходит из инфополя и спустя целое десятилетие после окончания сериала. Оно и понятно.

Ситком за семь лет существования успел поместить своих героев в массу настолько абсурдных и фантасмагорических обстоятельств, что мемы с Букиными можно черпать из каждой серии пачками.

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Тут и культовое секретное общество «Без баб», и суицидальные наклонности Гены, и рука в джинсах, и твердолобость Светы, и трусливый мачизм соседа Толика, и абсолютно проклятый хромакей, и много чего еще.

За правдивое отражение нашей действительности

Не секрет, что «Счастливы вместе» сняты по франшизе и в первых трех сезонах почти дословно и поминутно воспроизводят сюжет американского ситкома «Женаты… с детьми» (Married… with Children). Оригинальный сериал Рона Левитта и Майкла Мойе, выходивший на телеканале Fox с 1987-го по 1997 год, представлял собой, как ранние «Симпсоны», язвительную сатиру на нуклеарную семью и американскую мечту.

«Счастливы вместе» — не единственная и даже не последняя адаптация «Женаты… с детьми».

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Собственные версии выпускали студии из Германии, Великобритании, Бразилии, Аргентины, Венгрии, Хорватии, Болгарии, Израиля и Армении, но лишь два последних сумели продержаться в эфире дольше пары лет (большинство и вовсе бесславно закрылось после одного сезона). Российская же версия американского ситкома стала настоящим народным хитом, и после трех сезонов, снятых по сценариям оригинала, выдала еще два собственных, которые не сильно просели в юморе и увлекательности (о шестом, последнем на данный момент сезоне, над которым работала другая команда, такого сказать нельзя — он оказался гораздо мрачнее и злее оригинальных сезонов и у многих поклонников сериала вызвал откровенную неприязнь).