О чем расскажет новый сезон сериала "Нежность"

В социальных сетях онлайн-кинотеатра "Иви" опубликована тизер-сцена второго сезона сериала "Нежность".

В трогательной и атмосферной истории любви в декорациях города на Неве снялись Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Михаил Боярский, Александра Урсуляк и другие.

"Съемки новых серий завершены! Они откроют зрителям историю Сергея Николаевича, которого так отчаянно искала главная героиня, и еще сильнее погрузят в психологию отношений. К своим ролям вернутся Евгений Цыганов и Виктория Исакова, а присоединятся к ним Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев и другие звезды", - говорится в сообщении в официальном сообществе онлайн-кинотеатра "Иви" во "ВКонтакте".

В первом сезоне в центре сюжета была история успешного финансового директора Елены, исполненной Викторией Исаковой. Женщина во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург неожиданно встретила и так же неожиданно потеряла мужчину своей мечты. Елена прибегает ко всем возможным средствам от дедукции до эзотерики, чтобы найти бесследно исчезнувшего любовника.

В продолжении сериала фокус смещается на "внезапного возлюбленного" Елены - Сергея Николаевича, его роль играет Евгений Цыганов. Зритель узнает о том, почему мужчина боится счастья, заглянув в детство героя - Сергея в детские годы сыграли два сына Евгения Цыганова, Никита и Георгий.

Изюминка "Нежности" - черно-белая палитра. Строгие и меланхоличные цвета смещают акценты, подчеркивая значимость отношений между главными героями и красоту Северной столицы.