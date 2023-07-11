Актер Максим Лагашкин рассказал о новом сериале «Разделенная семья»
Стартовали съемки нового сериала «Разделенная семья». Ими занимаются телеканал ТНТ и Good Story Media.
Подробности о ленте «ФедералПресс» рассказал актер Максим Лагашкин.
«Наш сериал так или иначе затронет множество тем, которые близки и знакомы каждому. Тут и поиск себя, и отношения с родителями, и бытовой эйджизм, и любовь, конечно, как без нее», – отметил актер.
По его словам, команда сериала очень классная, а над проектом было очень интересно работать.
«Мы хотим сделать нашу историю, с одной стороны, глубокой, а с другой – легкой, чтобы каждый без труда мог увидеть в ней себя. Надеюсь, что у нас это получится и зритель это оценит», – добавил Лагашкин.
Отметим, что «Разделенная семья» – это сериал о семье, которую рассыпало по разным городам России. Главная героиня сериала несколько лет назад уехала в Москву добиваться успеха. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись.
В сериале, кроме Лагашкина, снимались Марина Васильева, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко и другие.