В сериале "Лада Голд" отечественная иномарка приносит нереальную прибыль

"Ладу Голд" - по мнению создателей - оценят "любители драйвового экшена с перестрелками, погонями, классным юмором и романтикой. В программе ностальгия по временам пацанских законов, отличная музыка, сильный каст и оригинальный сюжет от сценариста сериального хита "И снова здравствуйте!".

По сюжету сериала внуки кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур - внук криминального авторитета Мидаса - вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел - внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова - увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами.

За золотой машиной и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок - Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их - протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись и ответить за ошибки дедов. К тому же, каждый найдет свою любовь.