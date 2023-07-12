В сериале "Лада Голд" отечественная иномарка приносит нереальную прибыль

В новом сериале "Лада Голд" старая отечественная иномарка приносит нереальную прибыль
Онлайн-кинотеатр Иви представил сцену из нового приключенческого драмеди "Лада Голд". Сам сериал выйдет осенью. Производством сериала занималась Продюсерская компания "Среда". Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Владимир Свирский и другие.
"Ладу Голд" - по мнению создателей - оценят "любители драйвового экшена с перестрелками, погонями, классным юмором и романтикой. В программе ностальгия по временам пацанских законов, отличная музыка, сильный каст и оригинальный сюжет от сценариста сериального хита "И снова здравствуйте!".
По сюжету сериала внуки кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур - внук криминального авторитета Мидаса - вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел - внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова - увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами.
За золотой машиной и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок - Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их - протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись и ответить за ошибки дедов. К тому же, каждый найдет свою любовь.
Никита Власов - режиссер и автор сценария сериала, соавтор - Егор Чичканов. Продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов.