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Екатерина Волкова сыграет в российском ремейке "Постучись в мою дверь"

К касту российского ремейка турецкого мелодраматического хита "Постучись в мою дверь" присоединилась Екатерина Волкова, сообщает "СтарХит" со ссылкой на продюсеров шоу.

Волкова сыграет в российском ремейке "Постучись в мою дверь"
© Российская Газета

49-летняя актриса и модель играет маму главного героя Сергея, которого, кстати, воплотит ее однофамилец Никита Волков. Лиана Гриба исполнит главную женскую роль, а роль антагониста досталась Максиму Белобородову.

Также в сериале появятся Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, Влад Соколовский и Анна Невская.