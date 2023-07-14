Екатерина Волкова сыграет в российском ремейке "Постучись в мою дверь"
К касту российского ремейка турецкого мелодраматического хита "Постучись в мою дверь" присоединилась Екатерина Волкова, сообщает "СтарХит" со ссылкой на продюсеров шоу.
49-летняя актриса и модель играет маму главного героя Сергея, которого, кстати, воплотит ее однофамилец Никита Волков. Лиана Гриба исполнит главную женскую роль, а роль антагониста досталась Максиму Белобородову.
Также в сериале появятся Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, Влад Соколовский и Анна Невская.