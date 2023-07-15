Названа дата премьеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Телеканал AMC раскрыл дату премьеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — продолжения культового шоу про зомби-апокалипсис, посвящённого герою Нормана Ридуса. Проект стартует уже 10 сентября: в первый сезон войдёт всего шесть серий.

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Сериал продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Франция.

Авторы шоу также показали новые кадры, на которых видно в том числе и других важных персонажей.

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