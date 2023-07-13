Интимную сцену с Кларк в «Игре престолов» снимал её старший брат

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк во время посещения TJH Superhero Comic Con & Car Show рассказала о съёмках одной интимной сцены с Китом Харрингтоном, во время которой актрисе было очень неловко.

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Когда шли съёмки постельного фрагмента между Дейенерис и Джоном Сноу, оператором сцены выступал старший брат Эмилии, Беннетт Кларк.

Я помню тот день, нашу интимную сцену, а мой брат в тот момент был оператором. Он был в тот день на съёмочной площадке. Кит такой: «Так, нужно увести его отсюда».