Принц Гарри и Меган Маркл остались без номинаций на «Эмми»

Документальный сериал стримингового сервиса Netflix о британском принце Гарри и его супруге актрисе Меган Маркл, «Гарри и Меган», остался без номинаций на американскую телепремию «Эмми». Об этом сообщает Deadline.

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Шестисерийный проект Лиз Гарбус рассматривали как претендента на номинацию «Выдающийся документальный или нон-фикшн сериал».

При этом на Netflix «Гарри и Меган» собрали значительное количество просмотров, заняв второе место по популярности среди всех документальных проектов и уступив только фильму «Аферист из Tinder».

Премьера сериала состоялась в декабре 2022 года. В фильме принц Гарри, в частности, критикует и обвиняет в подсознательной предвзятости королевскую семью.

В июне исполнительный директор Spotify Билл Симмонс публично раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл, назвав их мошенниками. Недовольство Симмонса вызвало недавнее расторжение контракта на $20 млн между королевскими супругами и музыкальным стримингом, подписанного в 2020 году.