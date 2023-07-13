Появился тизер криминального сериала "Диагноз "Везучая" с Тарасовой

Появился тизер криминального сериала "Диагноз "Везучая" с Аглаей Тарасовой
Вышел тизер криминальной комедии "Диагноз "Везучая" с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро в главных ролях. Его представили онлайн-кинотеатры Wink и more.tv. Премьера сериала состоится в августе 2023 года. Производством занимается "НМГ Студия" совместно с кинокомпанией Legio Felix.
По сюжету красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов рублей.
"Съемки в проекте - это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок", - говорит Кирилл Кяро.
В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссер проекта - Кирилл Кузин ("Сергий против нечисти"), креативный продюсер и сценарист - Владимир Батрамеев.