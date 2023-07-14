Забастовка актеров не отразится на съемках второго сезона «Дома дракона»

Съемки фэнтези-сериала «Дом дракона» продолжатся в Великобритании, несмотря на забастовку профсоюза актеров SAG-AFTRA. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

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Основной каст сериала состоит из британских актеров, чья профессиональная деятельность регулируется местным профсоюзом Equity. По его правилам они не могут бастовать в знак солидарности с американскими коллегами.

«Equity U.K. будет поддерживать SAG-AFTRA и его членов всеми законными способами», — отметили в британском профсоюзе.

13 июля SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов. С момента начала акции актеры не могут давать интервью, выходить на красные дорожки и сниматься в фильмах по всему миру.

В тот же день, как только профсоюз сообщил о начале забастовки, актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Рами Малек и Эмили Блант ушли с премьеры блокбастера «Оппенгеймер» в Лондоне.