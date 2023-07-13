5 причин посмотреть комедийный сериал «Дэдлох»

На стриминге Amazon Prime Video завершился комедийный детектив «Дэдлох» (Deadloch). Это сериал, пародирующий популярные нуары вроде «Бродчерча», «Мейр из Исттауна» и «Вершины озера»: в австралийской глубинке убивают мужчин, за расследование берутся две полицейские, не желающие быть напарницами. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел шоу целиком — и насчитал как минимум пять причин сделать то же самое.

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В кадре — красоты австралийской глубинки

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Действие шоу разворачивается в вымышленной деревушке Дэдлох, которая, несмотря на несколько шотландское название («loch» переводится как «озеро», в России речь шла бы про нечто вроде Мертвозерска), находится в Тасмании. Это островной австралийский штат, отрезанный от материковой части страны Бассовым проливом. На всю Тасманию приходится порядка полумиллиона человек, непосредственно в Дэдлохе, который с одной стороны омывается океаном, а с другой окружен живописными лесами, горами, водопадами и, собственно, озером, проживает всего 2401.

Как водится в нуарных детективах про какое-нибудь захолустье (держите в уме «Бродчерч», «Мейр из Исттауна» и «Вершину озера»), где все друг друга знают, но ничего друг о друге не знают, это число начинает идти на убыль: в Дэдлохе находят трупы со следами удушения и, что еще страшнее, вырезанными языками. Что примечательно, все они — мужчины. Выясняется, что душераздирающе и совершенно бездыханно где-нибудь лежать могут не только женщины (такое вот равноправие).

В главных ролях — прекрасный дуэт Кейт Бокс и Мадлен Сами

За дело берутся две полицейские: Дульси Коллинс и Эдди Рэдклифф (да, последнюю зовут так, будто это исполнитель главной роли в будущем сериале по «Гарри Поттеру»).

Первая (ее играет Кейт Бокс из драмы «Без гражданства», спродюсированной Кейт Бланшетт) в попытке спасти брак переехала сюда из Сиднея вместе с женой. Одним из условий был отказ от детективной работы, но Дульси ничего не может с собой поделать: она слишком хорошая сыщица, чтобы забрасывать свой талант, тем более что остальные коллеги не то чтобы блещут компетенцией. Заниматься своим делом ей непросто еще и потому, что по-настоящему положительно к ней относятся всего двое сотрудников местной полиции: добродушный тюфяк Свен Олдерман и бойкая, пускай и нерешительная Эбби Матсуда (их изображают Том Баллард и Нина Ойяма, ведущий и сценаристка комедийного шоу «Сегодня вечером с Томом Баллардом»).

Поскольку формально детективов в Дэдлохе нет (Дульси добровольно перевелась в старшие сержанты), из Дарвина (это буквально другой конец Австралии) сюда присылают Рэдклифф — «пацанку» и круглую, на первый взгляд, дуру, которая беспрерывно делает поспешные выводы, сыплет непристойностями, источает малоприятные звуки и запахи, а еще почему-то испытывает большие трудности с запоминанием имен.

Эта роль досталась Мадлен Сами — новозеландской актрисе, режиссерке, юмористке и, в общем, довольно видной деятельнице театра, телевидения и кино. В частности, Сами придумала сериал «Супергород» — комедийный проект про пятерых (впоследствии их стало больше) жителей Окленда. Фишка была в том, что всех персонажей играла сама Сами. Режиссером первого сезона стал Тайка Вайтити, автор комедий «Чем мы заняты в тени», «Кролик Джоджо» и последних «Торов» (с ним кинематографистка с тех пор не раз сотрудничала). В контексте «Дэдлоха» забавным выглядит еще один пункт фильмографии Сами: в том же 2013 году она исполнила небольшую роль в «Вершине озера».

Дуэт Бокс и Сами, чьи героини, конечно, сперва без конца грызутся, а затем становятся не разлей вода, — большая кастинговая удача авторов «Дэдлоха».

Чудесный юмор в духе «Типа крутых легавых», «Заговора сестер Гарви» и «Паранормального Веллингтона»

«Я бы соврала, сказав, что не хочу мира, где вечно боятся и мужчины, и женщины, а не только одни женщины», — шутила героиня скетча CollegeHumor про гендерный дисбаланс в не самых очевидных сферах человеческой деятельности. «Дэдлох» все восемь серий молотит зрителя юмором примерно из той же области: щекоча границу абсурда, он часто вызывает приступы истерического смеха.

Стеб над полицейскими фильмами в традициях комедии британца Эдгара Райта «Типа крутые легавые» смешивается здесь с едким феминизмом ирландки Шэрон Хорган, придумавшей «Заговор сестер Гарви». А еще — с дурашливостью «Паранормального Веллингтона», спин-оффа «Чем мы заняты в тени» новозеландца Вайтити про парочку глупых, но ужасно обаятельных полицейских.

Как детектив это тоже неплохо — как раз подойдет для летних вечеров

В английском название «Deadloch» созвучно слову «deadlock», что можно перевести как «тупик» или «безвыходная ситуация». Примерно в такое состояние «Дэдлох» погружает своих героинь в перерывах между юмористическими панчами: хронометраж у сериала драматический (серии длятся в районе часа), позаимствованный из объектов насмешек.

Шоу с достоинством держится на такой дистанции: помимо того, что это отличная комедия, из него складывается и вполне убедительный, собственно, детектив, который не так уж просто будет преждевременно раскусить. А под конец «Дэдлох» разгоняется до по-настоящему впечатляющих высот, выруливая в напряженный триллер. Еще — за здешней взбалмошной комедией прячется достаточно внушительная драма: помимо очевидного феминистского посыла, сериал успевает ввернуть в повествование комментарии на тему классового неравенства, расизма, гомофобии и буллинга.

Это первый крупный проект перспективных комикесс Кейт Маккартни и Кейт Макленнан, за чьими карьерами будет интересно наблюдать

В материале The Guardian упоминается, что Кейт Маккартни и Кейт Макленнан не помнят, как и когда познакомились друг с другом. Они довольно долго строили свои карьеры в комедии порознь — все изменилось в начале 2010-х, когда девушки все-таки решили работать вместе и стали не разлей вода (почти как героини их шоу Дульси и Эдди). С тех пор они зарекомендовали себя гениями скетчей: сперва большим успехом стала их пародия на кулинарные проекты с каламбурным названием «Кейтеринг-шоу», после нее Маккартни и Макленнан так же успешно поиздевались над утренними передачами в своей «Get Krack!n». В ее последнем выпуске актрисы — коренные австралийки Миранда Тапселл и Наккиа Луи — выступили с заявлениями на тему расизма в Австралии. Так что совмещать комедию с серьезными разговорами напарницы начали не в «Дэдлохе», который стал их первым по-настоящему крупным проектом, имеющим шанс на успех и за пределами родины.