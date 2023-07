Создатель The Last of Us поделился новыми деталями второго сезона

Создатель сериала The Last of Us Крейг Мэйзин поделился новыми подробностями второго сезона шоу. Он ещё раз подтвердил, что продолжение будет отталкиваться от событий The Last of Us Part 2, однако изменений будет довольно много. Шоураннер также бросил туманные намёки на то, что некоторые герои могут пережить события второго сезона, однако вдаваться в детали не стал.